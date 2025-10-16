Легкомоторный самолет Як-52 крылом сбил российский разведывательный дрон ZALA. ВИДЕО
В Одесской области экипаж украинского легкомоторного самолета Як-52, который используется для противодействия вражеским беспилотникам, совершил уникальный воздушный таран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты уничтожили российский разведывательный дрон ZALA, который направлялся вглубь украинской территории.
Топ комментарии
+7 Pоман Устименко
показать весь комментарий16.10.2025 13:23 Ответить Ссылка
+7 Andriy Ivchenko
показать весь комментарий16.10.2025 13:23 Ответить Ссылка
+6 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий16.10.2025 13:24 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vik Tor #521724
показать весь комментарий16.10.2025 13:22 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Олександр Петров #550901
показать весь комментарий16.10.2025 13:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dic Dolovo
показать весь комментарий16.10.2025 13:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий16.10.2025 13:30 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Mykola Blogger
показать весь комментарий16.10.2025 13:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Pоман Устименко
показать весь комментарий16.10.2025 13:23 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Andriy Ivchenko
показать весь комментарий16.10.2025 13:23 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Грицько Добрий
показать весь комментарий16.10.2025 13:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Евгений Пономарев #542031
показать весь комментарий16.10.2025 13:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий16.10.2025 13:24 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Green Bill #603485
показать весь комментарий16.10.2025 13:24 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий16.10.2025 13:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Green Bill #603485
показать весь комментарий16.10.2025 14:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Мосий Шило
показать весь комментарий16.10.2025 13:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Наталья Истомина
показать весь комментарий16.10.2025 13:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
klhlhhhhhhhhhhhkf
показать весь комментарий16.10.2025 14:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
George Highbaud
показать весь комментарий16.10.2025 14:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль