Легкомоторный самолет Як-52 крылом сбил российский разведывательный дрон ZALA. ВИДЕО

В Одесской области экипаж украинского легкомоторного самолета Як-52, который используется для противодействия вражеским беспилотникам, совершил уникальный воздушный таран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты уничтожили российский разведывательный дрон ZALA, который направлялся вглубь украинской территории.

+7
Так робили ще в другу світову англійці з фау-1.
16.10.2025 13:23 Ответить
+7
Це прийом британських королівських повітряних сил часів другої світової проти германських крилатих ракет)
16.10.2025 13:23 Ответить
+6
Ювелірна робота
16.10.2025 13:24 Ответить
гарна робота!
16.10.2025 13:22 Ответить
Звичайно, гарна робота. Просто вкидувати це в ЗМІ не доречно, бо це наші злидні. Це все одно, що хвалитися тим, як "Петро" влучно збив з рогатки ворожий дрон.
16.10.2025 13:36 Ответить
а якщо кацапи туди вибухівку почнуть класти, чи дистанційно підривати?
16.10.2025 13:22 Ответить
Тоді там місце не буде для апаратури розвідки.
16.10.2025 13:30 Ответить
Цього виключати не можна, але наближення до ворога це завжди ризик для борту і льотчика у повітрі. У даному випадку перед атакою ціль ідентифіковано, як саме розвідувальний дрон "ZALA", який оптимізований саме для повітряної розвідки, тривалого перебування у повітрі без додаткового навантаження СВП-"сюрпризами". На щастя, ідентифікація цілі та подальша її атака була вдалою, і ворога знищено.
16.10.2025 13:37 Ответить
Так робили ще в другу світову англійці з фау-1.
16.10.2025 13:23 Ответить
Це прийом британських королівських повітряних сил часів другої світової проти германських крилатих ракет)
16.10.2025 13:23 Ответить
А своєму крилу руйнування не загрожує?
16.10.2025 13:39 Ответить
Там не удар, а поштовх у попутньому напрямку, тож з руйнувань можлива лише подряпина
16.10.2025 13:57 Ответить
Ювелірна робота
16.10.2025 13:24 Ответить
16.10.2025 13:24 Ответить
В том же Як-52 сидит Быков
16.10.2025 13:39 Ответить
В фильме Як-18П был основательно замаскирован под советский истребитель времен Второй мировой войны Ла-5.
16.10.2025 14:08 Ответить
Вагнер,як завжди, неперевершений!!!!!
16.10.2025 13:33 Ответить
Дякуємо, але це дуже небезпечно.
16.10.2025 13:36 Ответить
Для чого ви це робите таким чином? Вам жити набридло?
16.10.2025 14:01 Ответить
Кулемета нема на облавку. А збудувати літак рівня Fw-190 (технологія 40-х років минулого століття) і авіадвигун до нього Україна за 4 роки війни не спромоглася. На жаль.
16.10.2025 14:09 Ответить
 
 