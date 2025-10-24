Російський FPV-дрон влучив в українського бійця, але не вибухнув. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому зафіксовано момент, коли російський FPV-дрон влучає просто в українського воїна, який намагався відстрілюватися від ворожої "пташки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри пряме попадання, вибухівка на дроні не детонувала.

