3 488 16

Російський FPV-дрон влучив в українського бійця, але не вибухнув. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому зафіксовано момент, коли російський FPV-дрон влучає просто в українського воїна, який намагався відстрілюватися від ворожої "пташки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри пряме попадання, вибухівка на дроні не детонувала.

+24
Хлопчина народився в сорочці....
24.10.2025 12:00 Відповісти
+10
Значить працюють наші молитви за наших героїв. Дякую боженька що врятував їх!
24.10.2025 12:06 Відповісти
+6
Хлопці мають підти в казино. Удача їх не омене.
24.10.2025 11:59 Відповісти
Так, такий випадок один з тисячі, можна і оприлюднити..............
24.10.2025 12:24 Відповісти
Ти хочеш бачити як гинуть українські воїни, чорт?
24.10.2025 13:16 Відповісти
Браковані кацапи, браковані і дрони
24.10.2025 12:00 Відповісти
Дивина, і транспорт без захисту. Ну як же можна відправляти бійців!
24.10.2025 12:06 Відповісти
боже , яке щастя, дякую. не уявляю що було б якби спрацювала . страшно
24.10.2025 12:07 Відповісти
Я знаю як. 13 вересня нам так не пощастило Але попали зверху в стик криши і лобовухи - водій загинув, а мене (був поруч з ним) викинуло, вирвавши праву дверку. Пролетів метрів десять (мене видно на підарському відео). В стабпункті мені залишили лише талани. Пощастило, ось уже друкую і правою рукою, хоч ще її треба розробляти довго, дирки в вухах майже заросли, опіки зійшли, осколочні теж майже усі загоїлись. Скоро повертаюсь до своїх.
24.10.2025 12:20 Відповісти
Чоловіче! Зі мною таке саме сталось, нічого собі! Тільки рік тому і до побратимів вже не повернусь. Йду в тцк папірці перекладати, тільки недавно на ноги поставили.
24.10.2025 13:21 Відповісти
Вiдмiнна реакцiя (побачив-зреагував). Бережи тебе Бог, хлопче.
24.10.2025 12:13 Відповісти
Відстрілювався, то може таки поцілив і щось зіпсував у тому дроні, що він не вибухнув? Врятується той, хто хоче врятуватись - "борітеся - поборете" (с).
24.10.2025 12:32 Відповісти
Слушне зауваження. 100%
24.10.2025 13:17 Відповісти
Най тобі Божу ласку й надалі...)))
24.10.2025 13:21 Відповісти
 
 