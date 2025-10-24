Російський FPV-дрон влучив в українського бійця, але не вибухнув. ВIДЕО
У мережі опубліковано відео, на якому зафіксовано момент, коли російський FPV-дрон влучає просто в українського воїна, який намагався відстрілюватися від ворожої "пташки".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри пряме попадання, вибухівка на дроні не детонувала.
Топ коментарі
+24 Luk Viktor
показати весь коментар24.10.2025 12:00 Відповісти Посилання
+10 ДенКо
показати весь коментар24.10.2025 12:06 Відповісти Посилання
+6 Дужан Міхал
показати весь коментар24.10.2025 11:59 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дужан Міхал
показати весь коментар24.10.2025 11:59 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Олександр Петров #550901
показати весь коментар24.10.2025 12:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Moroz Morozyuk
показати весь коментар24.10.2025 13:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kristobal Juan
показати весь коментар24.10.2025 12:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар24.10.2025 12:00 Відповісти Мені подобається 24 Посилання
✘
✘
ДенКо
показати весь коментар24.10.2025 12:06 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Vitaliy #399296
показати весь коментар24.10.2025 12:06 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Igor Dovbush
показати весь коментар24.10.2025 12:07 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Ukr1648
показати весь коментар24.10.2025 12:20 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Moroz Morozyuk
показати весь коментар24.10.2025 13:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар24.10.2025 12:13 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Alexander Berezansky
показати весь коментар24.10.2025 12:32 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Moroz Morozyuk
показати весь коментар24.10.2025 13:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
дератизатор
показати весь коментар24.10.2025 13:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль