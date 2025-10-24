РУС
Российский FPV-дрон попал в украинского бойца, но не взорвался. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент, когда российский FPV-дрон попадает прямо в украинского воина, который пытался отстреливаться от вражеской "птички".

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на прямое попадание, взрывчатка на дроне не детонировала.

Хлопчина народився в сорочці....
Значить працюють наші молитви за наших героїв. Дякую боженька що врятував їх!
24.10.2025 12:06 Ответить
Хлопці мають підти в казино. Удача їх не омене.
24.10.2025 11:59 Ответить
Хлопці мають підти в казино. Удача їх не омене.
24.10.2025 11:59 Ответить
Так, такий випадок один з тисячі, можна і оприлюднити..............
24.10.2025 12:24 Ответить
Браковані кацапи, браковані і дрони
24.10.2025 12:00 Ответить
Хлопчина народився в сорочці....
24.10.2025 12:00 Ответить
Значить працюють наші молитви за наших героїв. Дякую боженька що врятував їх!
24.10.2025 12:06 Ответить
Дивина, і транспорт без захисту. Ну як же можна відправляти бійців!
24.10.2025 12:06 Ответить
боже , яке щастя, дякую. не уявляю що було б якби спрацювала . страшно
24.10.2025 12:07 Ответить
Я знаю як. 13 вересня нам так не пощастило Але попали зверху в стик криши і лобовухи - водій загинув, а мене (був поруч з ним) викинуло, вирвавши праву дверку. Пролетів метрів десять (мене видно на підарському відео). В стабпункті мені залишили лише талани. Пощастило, ось уже друкую і правою рукою, хоч ще її треба розробляти довго, дирки в вухах майже заросли, опіки зійшли, осколочні теж майже усі загоїлись. Скоро повертаюсь до своїх.
24.10.2025 12:20 Ответить
Вiдмiнна реакцiя (побачив-зреагував). Бережи тебе Бог, хлопче.
24.10.2025 12:13 Ответить
Відстрілювався, то може таки поцілив і щось зіпсував у тому дроні, що він не вибухнув? Врятується той, хто хоче врятуватись - "борітеся - поборете" (с).
24.10.2025 12:32 Ответить
 
 