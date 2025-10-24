Российский FPV-дрон попал в украинского бойца, но не взорвался. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент, когда российский FPV-дрон попадает прямо в украинского воина, который пытался отстреливаться от вражеской "птички".
Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на прямое попадание, взрывчатка на дроне не детонировала.
