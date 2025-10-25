УКР
Дрони СБУ знищили 14 одиниць ворожої техніки та десяток окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів Служби безпеки України уразили техніку військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українськими безпілотниками знищено 14 одиниць ворожої техніки:

  • 10 автомобілів

  • 2 танки

  • 1 мотоцикл

  • 1 квадроцикл

Також було ліквідовано щонайменше десять окупантів.

Відео бойової роботи оприлюднила Служба безпеки України у своєму офіційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що ГУР спалило російську ППО: мінус три комплекси за два дні.

