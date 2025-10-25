558 0
Дрони СБУ знищили 14 одиниць ворожої техніки та десяток окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів Служби безпеки України уразили техніку військових РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українськими безпілотниками знищено 14 одиниць ворожої техніки:
-
10 автомобілів
-
2 танки
-
1 мотоцикл
-
1 квадроцикл
Також було ліквідовано щонайменше десять окупантів.
Відео бойової роботи оприлюднила Служба безпеки України у своєму офіційному телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що ГУР спалило російську ППО: мінус три комплекси за два дні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль