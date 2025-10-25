Дрони СБУ знищили 14 одиниць ворожої техніки та десяток окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів Служби безпеки України уразили техніку військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українськими безпілотниками знищено 14 одиниць ворожої техніки:

10 автомобілів

2 танки

1 мотоцикл

1 квадроцикл

Також було ліквідовано щонайменше десять окупантів.

Відео бойової роботи оприлюднила Служба безпеки України у своєму офіційному телеграм-каналі.

