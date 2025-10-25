Дроны СБУ уничтожили 14 единиц вражеской техники и десяток оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов Службы безопасности Украины поразили технику военных РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинскими беспилотниками уничтожено 14 единиц вражеской техники:

10 автомобилей

2 танка

1 мотоцикл

1 квадроцикл

Также было ликвидировано по меньшей мере десять оккупантов.

Видео боевой работы обнародовала Служба безопасности Украины в своем официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ГУР сожгло российскую ПВО: минус три комплекса за два дня.

