Дроны СБУ уничтожили 14 единиц вражеской техники и десяток оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов Службы безопасности Украины поразили технику военных РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинскими беспилотниками уничтожено 14 единиц вражеской техники:
-
10 автомобилей
-
2 танка
-
1 мотоцикл
-
1 квадроцикл
Также было ликвидировано по меньшей мере десять оккупантов.
Видео боевой работы обнародовала Служба безопасности Украины в своем официальном телеграм-канале.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль