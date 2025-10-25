Прикордонники знищили гаубицю та артилерійську установку ворога - залізяччя стало брухтом. ВIДЕО
Українські прикордонники ударними дронами знищили техніку окупантів - гаубицю Д-30 та самохідну артилерійську установку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова робота відбулася на південному напрямку.
У результаті - техніка ворога перетворилася на брухт. Кадри знищення загарбницького залізяччя українські захисники показали у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що прикордонники розтрощили два танки, автівку, РЕБ та особовий склад окупантів.
