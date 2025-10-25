УКР
Прикордонники знищили гаубицю та артилерійську установку ворога - залізяччя стало брухтом. ВIДЕО

Українські прикордонники ударними дронами знищили техніку окупантів - гаубицю Д-30 та самохідну артилерійську установку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова робота відбулася на південному напрямку.

У результаті - техніка ворога перетворилася на брухт. Кадри знищення загарбницького залізяччя українські захисники показали у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що прикордонники розтрощили два танки, автівку, РЕБ та особовий склад окупантів.

Коментувати
"Прикордонники на південному напрямку...." - а я думав, що вони після прикриття кордону і , дочекавшись на кордоні підмоги від ЗСУ, ввійшли до складу ЗСУ....
25.10.2025 16:50
 
 