Пограничники уничтожили гаубицу и артиллерийскую установку врага - железо стало металлоломом. ВИДЕО

Украинские пограничники ударными дронами уничтожили технику оккупантов - гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевая работа состоялась на южном направлении.

В результате - техника врага превратилась в металлолом. Кадры уничтожения захватнического железа украинские защитники показали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что пограничники разбили два танка, автомобиль, РЭБ и личный состав оккупантов.

"Прикордонники на південному напрямку...." - а я думав, що вони після прикриття кордону і , дочекавшись на кордоні підмоги від ЗСУ, ввійшли до складу ЗСУ....
