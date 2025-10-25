Пограничники уничтожили гаубицу и артиллерийскую установку врага - железо стало металлоломом. ВИДЕО
Украинские пограничники ударными дронами уничтожили технику оккупантов - гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевая работа состоялась на южном направлении.
В результате - техника врага превратилась в металлолом. Кадры уничтожения захватнического железа украинские защитники показали в соцсетях.
Ранее сообщалось, что пограничники разбили два танка, автомобиль, РЭБ и личный состав оккупантов.
