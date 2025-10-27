УКР
7 773 18

Боєць диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ упритул розстрілює окупанта, який йшов дорогою. ВIДЕО

На Донеччині боєць диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ ліквідував окупанта, який йшов дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ліквідації ворога  опублікований у соцмережах.

армія рф (19209) знищення (8587) Донецька область (9920) ДРГ (135)
+28
- Скажи Паляниця!
- Поляніца!
показати весь коментар
27.10.2025 13:23 Відповісти
+23
Не х(у)ай щ(ш)асти(а)ть.
показати весь коментар
27.10.2025 13:23 Відповісти
+15
Мінус один...
показати весь коментар
27.10.2025 13:27 Відповісти
+ радєйка, телефон і зброя!
тай павербанк не буде зайвим!
показати весь коментар
27.10.2025 13:30 Відповісти
"нех...й шастать"
показати весь коментар
27.10.2025 13:40 Відповісти
- Котра година?
- Че?!
- Нічого
показати весь коментар
27.10.2025 13:44 Відповісти
Тихо вийшов (з посадки), тихо зайшов
показати весь коментар
27.10.2025 13:47 Відповісти
💥Навіки приземлився російський Ка-52 з екіпажем
показати весь коментар
27.10.2025 13:49 Відповісти
Вже другий за жовтень!. Перший впав 11 числа.
показати весь коментар
27.10.2025 14:06 Відповісти
- Как пройти в библиотеку?
- По дорозі у Покровськ? 200-х сотий ідіот!
показати весь коментар
27.10.2025 13:56 Відповісти
Пішов **********, аж до пригожина….
показати весь коментар
27.10.2025 13:59 Відповісти
Это так называемый нежданчик.....
показати весь коментар
27.10.2025 14:06 Відповісти
Нежданчик.
показати весь коментар
27.10.2025 14:17 Відповісти
Взірець перемовин з кацапами
показати весь коментар
27.10.2025 14:42 Відповісти
В просочування можна грати вдвох😁
показати весь коментар
27.10.2025 15:22 Відповісти
Да, идут мирные российские солдаты, никого не трогают, а тут на них почему-то украинцы нападают..
показати весь коментар
27.10.2025 15:58 Відповісти
Da prosta ruzki viigral bilet na koncert , a ukrainec ievo dastavil....
показати весь коментар
27.10.2025 16:03 Відповісти
 
 