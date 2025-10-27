РУС
3 503 13

Боец диверсионно-разведывательной группы ВСУ в упор расстреливает оккупанта, который шел по дороге. ВИДЕО

В Донецкой области боец диверсионно-разведывательной группы ВСУ ликвидировал оккупанта, который шел по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ликвидации врага опубликован в соцсетях.

- Скажи Паляниця!
- Поляніца!
27.10.2025 13:23 Ответить
Не х(у)ай щ(ш)асти(а)ть.
27.10.2025 13:23 Ответить
Мінус один...
27.10.2025 13:27 Ответить
+ радєйка, телефон і зброя!
тай павербанк не буде зайвим!
27.10.2025 13:30 Ответить
"нех...й шастать"
27.10.2025 13:40 Ответить
- Котра година?
- Че?!
- Нічого
27.10.2025 13:44 Ответить
Тихо вийшов (з посадки), тихо зайшов
27.10.2025 13:47 Ответить
💥Навіки приземлився російський Ка-52 з екіпажем
27.10.2025 13:49 Ответить
Вже другий за жовтень!. Перший впав 11 числа.
27.10.2025 14:06 Ответить
- Как пройти в библиотеку?
- По дорозі у Покровськ? 200-х сотий ідіот!
27.10.2025 13:56 Ответить
Пішов **********, аж до пригожина….
27.10.2025 13:59 Ответить
Это так называемый нежданчик.....
27.10.2025 14:06 Ответить
 
 