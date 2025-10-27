Боец диверсионно-разведывательной группы ВСУ в упор расстреливает оккупанта, который шел по дороге. ВИДЕО
В Донецкой области боец диверсионно-разведывательной группы ВСУ ликвидировал оккупанта, который шел по дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ликвидации врага опубликован в соцсетях.
- Поляніца!
тай павербанк не буде зайвим!
- Че?!
- Нічого
- По дорозі у Покровськ? 200-х сотий ідіот!