Паляниця, пуцьвірінок і "пробачте мені мою французьку": співробітники посольства Франції в Україні влаштували мовний челендж. ВIДЕО
Працівники посольства Франції в Україні оригінально відзначили День української писемності та мови. Дипломати вирішили влаштувати справжній мовний челендж - спробували вимовити кілька відомих українських слів, зокрема "паляниця", "пуцьвірінок" і фразу "Слава Україні!".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, опублікованому на офіційних сторінках посольства, французи щиро посміхаються, намагаючись правильно артикулювати складні для них слова.
Топ коментарі
+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.10.2025 09:37 Відповісти Посилання
+9 фома фоммич #577697
показати весь коментар28.10.2025 09:44 Відповісти Посилання
+5 ола жмуд
показати весь коментар28.10.2025 09:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ви попросіть сосен почитати французькою.
Вміють: оляля, пупупу і міймусік.
На них дивляться, а не їх слухають
Антуан теж форвард.
Ну "оподатковувати" - то гетьманцев тільки швидко щебече