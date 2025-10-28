УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9927 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 388 18

Паляниця, пуцьвірінок і "пробачте мені мою французьку": співробітники посольства Франції в Україні влаштували мовний челендж. ВIДЕО

Працівники посольства Франції в Україні оригінально відзначили День української писемності та мови. Дипломати вирішили влаштувати справжній мовний челендж - спробували вимовити кілька відомих українських слів, зокрема "паляниця", "пуцьвірінок" і фразу "Слава Україні!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, опублікованому на офіційних сторінках посольства, французи щиро посміхаються, намагаючись правильно артикулювати складні для них слова.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте: Франція готова розгорнути свої війська в Україні у 2026 році, - начальник штабу сухопутних військ Шиль

Автор: 

посольство (966) українська мова (855) Франція (3194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А я, прочитавши початок заголовока, подумав, що це анонс нових ракет. А що? Ракекта ПУЦЬвірьонок прикольно звучить
показати весь коментар
28.10.2025 09:37 Відповісти
+9
Дуже зворушливо. Спасибі, Франція
показати весь коментар
28.10.2025 09:44 Відповісти
+5
сонечки!
показати весь коментар
28.10.2025 09:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я, прочитавши початок заголовока, подумав, що це анонс нових ракет. А що? Ракекта ПУЦЬвірьонок прикольно звучить
показати весь коментар
28.10.2025 09:37 Відповісти
Ну добре що хоча би не "пуцька"..
показати весь коментар
28.10.2025 09:40 Відповісти
Був би я твоїм батьком... Ти б не зміг би сидіти! Бо "пуцька" - це зовсім не те, що ти маєш на увазі. Вчися, друже!
показати весь коментар
28.10.2025 11:04 Відповісти
... вона ж жінка... краще пуцьвірок - так коротше і сексуальніше
показати весь коментар
28.10.2025 11:08 Відповісти
Шо це за дипломати які не знають української? - це ж не сестри наших корабельних сосен? - надіюсь
показати весь коментар
28.10.2025 09:40 Відповісти
Думаю, то не є їх 100% роботою повністю опанувати мову, основне - є загальне розуміння почутого та прочитаного.

А ви попросіть сосен почитати французькою.
Вміють: оляля, пупупу і міймусік.

На них дивляться, а не їх слухають
показати весь коментар
28.10.2025 09:58 Відповісти
Як на мене - дипломат в Китаї повинен знати китайську - в Іспанії - іспанську - в Україні - українську
показати весь коментар
28.10.2025 10:01 Відповісти
це, зараз дипломат в україні, а завтра в китаї, а післязавтра у зімбабве....
показати весь коментар
28.10.2025 10:24 Відповісти
🙂 👍 ...🇫🇷❤️🇺🇦...
показати весь коментар
28.10.2025 09:41 Відповісти
сонечки!
показати весь коментар
28.10.2025 09:42 Відповісти
Дуже зворушливо. Спасибі, Франція
показати весь коментар
28.10.2025 09:44 Відповісти
Французьськi бандерохвашисти
показати весь коментар
28.10.2025 09:44 Відповісти
Матільда - вогонь!
Антуан теж форвард.

Ну "оподатковувати" - то гетьманцев тільки швидко щебече
показати весь коментар
28.10.2025 09:54 Відповісти
кумедний репортаж, мабуть, вперше щось доцільно розважальне з початку великої війни, хоч нам дійсно зараз не до розваг
показати весь коментар
28.10.2025 09:55 Відповісти
Можливо я щось не розумію, але як їхати в чужу країну не на день/тиждень, а навіть не на один рік, щоб вирішувати серйозні питання і не знати мови цієї країни? Чому наше керівництво їх впустило на ці посади? 1.Це повна неповага до нас. 2. З нашої сторони повне зневажливе ставлення самих до себе.
показати весь коментар
28.10.2025 10:01 Відповісти
Не розумієш. Тому - не їдь нікуди з України. А люди вчаться. Бо вони гомо і сапієнс. Ога?
показати весь коментар
28.10.2025 10:55 Відповісти
Спілкуються англійською на роботі
показати весь коментар
28.10.2025 10:04 Відповісти
Добре, коли усе добре. Добре, коли друзі є!
показати весь коментар
28.10.2025 10:49 Відповісти
 
 