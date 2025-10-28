Паляниця, пуцьвірінок і "пробачте мені мою французьку": співробітники посольства Франції в Україні влаштували мовний челендж. ВIДЕО

Працівники посольства Франції в Україні оригінально відзначили День української писемності та мови. Дипломати вирішили влаштувати справжній мовний челендж - спробували вимовити кілька відомих українських слів, зокрема "паляниця", "пуцьвірінок" і фразу "Слава Україні!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, опублікованому на офіційних сторінках посольства, французи щиро посміхаються, намагаючись правильно артикулювати складні для них слова.

