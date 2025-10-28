"Паляниця", "пуцьвірінок" и "пробачте мені мою французьку": сотрудники посольства Франции в Украине устроили языковой челлендж. ВИДЕО

Работники посольства Франции в Украине оригинально отметили День украинской письменности и языка. Дипломаты решили устроить настоящий языковой челлендж - попытались произнести несколько известных украинских слов, в частности "паляниця", "пуцьвірінок" и фразу "Слава Україні!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном на официальных страницах посольства, французы искренне улыбаются, пытаясь правильно артикулировать сложные для них слова.

