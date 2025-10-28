РУС
"Паляниця", "пуцьвірінок" и "пробачте мені мою французьку": сотрудники посольства Франции в Украине устроили языковой челлендж. ВИДЕО

Работники посольства Франции в Украине оригинально отметили День украинской письменности и языка. Дипломаты решили устроить настоящий языковой челлендж - попытались произнести несколько известных украинских слов, в частности "паляниця", "пуцьвірінок" и фразу "Слава Україні!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном на официальных страницах посольства, французы искренне улыбаются, пытаясь правильно артикулировать сложные для них слова.

Читайте: Франция готова развернуть свои войска в Украине в 2026 году, - начальник штаба сухопутных войск Шиль

+6
А я, прочитавши початок заголовока, подумав, що це анонс нових ракет. А що? Ракекта ПУЦЬвірьонок прикольно звучить
28.10.2025 09:37 Ответить
+2
Ну добре що хоча би не "пуцька"..
28.10.2025 09:40 Ответить
+2
🙂 👍 ...🇫🇷❤️🇺🇦...
28.10.2025 09:41 Ответить
Шо це за дипломати які не знають української? - це ж не сестри наших корабельних сосен? - надіюсь
28.10.2025 09:40 Ответить
Думаю, то не є їх 100% роботою повністю опанувати мову, основне - є загальне розуміння почутого та прочитаного.

А ви попросіть сосен почитати французькою.
Вміють: оляля, пупупу і міймусік.

На них дивляться, а не їх слухають
28.10.2025 09:58 Ответить
Як на мене - дипломат в Китаї повинен знати китайську - в Іспанії - іспанську - в Україні - українську
28.10.2025 10:01 Ответить
🙂 👍 ...🇫🇷❤️🇺🇦...
28.10.2025 09:41 Ответить
сонечки!
28.10.2025 09:42 Ответить
Дуже зворушливо. Спасибі, Франція
28.10.2025 09:44 Ответить
Французьськi бандерохвашисти
28.10.2025 09:44 Ответить
Матільда - вогонь!
Антуан теж форвард.

Ну "оподатковувати" - то гетьманцев тільки швидко щебече
28.10.2025 09:54 Ответить
кумедний репортаж, мабуть, вперше щось доцільно розважальне з початку великої війни, хоч нам дійсно зараз не до розваг
28.10.2025 09:55 Ответить
Можливо я щось не розумію, але як їхати в чужу країну не на день/тиждень, а навіть не на один рік, щоб вирішувати серйозні питання і не знати мови цієї країни? Чому наше керівництво їх впустило на ці посади? 1.Це повна неповага до нас. 2. З нашої сторони повне зневажливе ставлення самих до себе.
28.10.2025 10:01 Ответить
Спілкуються англійською на роботі
28.10.2025 10:04 Ответить
 
 