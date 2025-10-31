Момент ураження ворожої вантажівки із окупантами за 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. ВIДЕО
На відстані близько 40 кілометрів від лінії фронту російський вантажний автомобіль із особовим складом потрапив під точний удар українського безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри оприлюднив батальйон безпілотних систем "BLACK SKY" 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України.
