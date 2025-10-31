РУС
Момент поражения вражеского грузовика с оккупантами в 40 километрах от линии боевого столкновения. ВИДЕО

На расстоянии около 40 километров от линии фронта российский грузовой автомобиль с личным составом попал под точный удар украинского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародовал батальон беспилотных систем "BLACK SKY" 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины.

армия РФ (21113) транспорт (1773) уничтожение (8307) дроны (5278)
Треба б було бити не по кабинi а по кузову - зажмурили би бiльше оркiв...
31.10.2025 16:28 Ответить
 
 