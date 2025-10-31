Момент поражения вражеского грузовика с оккупантами в 40 километрах от линии боевого столкновения. ВИДЕО
На расстоянии около 40 километров от линии фронта российский грузовой автомобиль с личным составом попал под точный удар украинского беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародовал батальон беспилотных систем "BLACK SKY" 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины.
