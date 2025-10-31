908 0
Дрон "Vampire" двумя сбрасываниями 82-мм минометных мин ночью уничтожает четырех оккупантов. ВИДЕО
В Донецкой области украинский ударный дрон "Vampire" сбросил две 82-мм минометные мины, в результате чего было уничтожено по меньшей мере четыре российских штурмовика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского дрона опубликована в соцсетях. На записи видно движение пяти штурмовиков: один из них движется впереди, отдельно от основной группы. Мина с дрона попадает в группу из четырех россиян, которые сразу падают. Оператор беспилотника делает еще одно сбрасывание по лежащим оккупантам.
"Блестящий удар! Украинский ударный дрон "Vampire" сбросами 82-мм минометных мин ночью уничтожает сразу четырех российских пехотинцев в Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль