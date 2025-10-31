УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини Відео Індустрія дронів
1 269 1

Дрон "Vampire" двома скидами 82-мм мінометних мін вночі знищує чотирьох окупантів. ВIДЕО

У Донецькій області український ударний дрон "Vampire" скинув дві 82-мм мінометні міни, внаслідок чого було знищено щонайменше чотирьох російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішнї атаки українського дрона опублікований у соцмережах. На записі видно, рух п'ятьох штурмовиків: один із них рухається попереду, окремо від основної групи. Міна із дрона влучає у групу із чотирьох росіян, які відразу падають. Оператор безпілотника робить ще один скид по лежачим окупантам.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Блискучий страйк! Український ударний дрон "Vampire" скидами 82-мм мінометних мін вночі знищує одразу чотирьох російських піхотинців у Донецькій області", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Ворожий МТЛБ перетворився на стовп вогню та диму після удару українського дрона. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус два російські танки, РСЗВ "Град" та півсотні окупантів: бойова робота операторів БпЛА "Фенікс". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19275) знищення (8631) Донецька область (9970) дрони (6239)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Первый пацюк ушел, надеюсь не далеко.
показати весь коментар
31.10.2025 14:28 Відповісти
 
 