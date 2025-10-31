1 269 1
Дрон "Vampire" двома скидами 82-мм мінометних мін вночі знищує чотирьох окупантів. ВIДЕО
У Донецькій області український ударний дрон "Vampire" скинув дві 82-мм мінометні міни, внаслідок чого було знищено щонайменше чотирьох російських штурмовиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішнї атаки українського дрона опублікований у соцмережах. На записі видно, рух п'ятьох штурмовиків: один із них рухається попереду, окремо від основної групи. Міна із дрона влучає у групу із чотирьох росіян, які відразу падають. Оператор безпілотника робить ще один скид по лежачим окупантам.
"Блискучий страйк! Український ударний дрон "Vampire" скидами 82-мм мінометних мін вночі знищує одразу чотирьох російських піхотинців у Донецькій області", - йдеться у коментарі до відео.
