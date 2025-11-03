ВМС уразили елітний спецпідрозділ росіян, що перебував на буровій установці "Сиваш". ВIДЕО

Військово-Морські Сили Збройних Сил України уразили елітний спецпідрозділ ворога, який перебував на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму.

Наслідки ураження

Крім технічних засобів розвідки та спостереження, Сили оборони України знищили й ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу.

"Намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС ЗС України боєприпасом "Ланцет", у той час, коли насправді нами було успішно застосовано дрон-камікадзе", - додали там.

Більше про "Сиваш"

Самопідіймальна плавуча бурова установка (СПБУ) "Сиваш", яка використовується для розвідки та видобутку нафти й газу на морському шельфі.

"Вишки Бойка" –– бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані у Чорному морі –– "Петро Годованець", "Україна", "Таврида" і "Сиваш".

Після окупації Криму у 2014 році, їх захопила Росія. У 2022 році окупанти встановили на кожній платформі засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, гідроакустичні системи, завдяки яким контролювала надводний, повітряний і підводний простір у північно-західній частині Чорного моря між Кримом та Одесою. Україна проводила декілька спецоперацій у районі платформ.

