ВМС уразили елітний спецпідрозділ росіян, що перебував на буровій установці "Сиваш". ВIДЕО

Військово-Морські Сили Збройних Сил України уразили елітний спецпідрозділ ворога, який перебував на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба ВМС, передає Цензор.НЕТ.

Наслідки ураження

Крім технічних засобів розвідки та спостереження, Сили оборони України знищили й ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу.

"Намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС ЗС України боєприпасом "Ланцет", у той час, коли насправді нами було успішно застосовано дрон-камікадзе", - додали там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВМС України знищили російський морський дрон. ВIДЕО

Більше про "Сиваш"

  • Самопідіймальна плавуча бурова установка (СПБУ) "Сиваш", яка використовується для розвідки та видобутку нафти й газу на морському шельфі.
  • "Вишки Бойка" –– бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані у Чорному морі –– "Петро Годованець", "Україна", "Таврида" і "Сиваш".
  • Після окупації Криму у 2014 році, їх захопила Росія. У 2022 році окупанти встановили на кожній платформі засоби радіоелектронної розвідки та боротьби, гідроакустичні системи, завдяки яким контролювала надводний, повітряний і підводний простір у північно-західній частині Чорного моря між Кримом та Одесою. Україна проводила декілька спецоперацій у районі платформ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чергові об’єкти російської ППО знищено в окупованому Криму, - ГУР. ВІДЕО

Був "сиваш" - став "бєляш".
03.11.2025 15:56 Відповісти
Дуже добре, треба ще! Смерть російсько-фашистським окупантам!
03.11.2025 15:58 Відповісти
Я думаю що елітні підрозділи закінчилися в ху.... лостані ще в 23-24 роках. А потім в більшості бувши елітні підрозділи просто набирають різну шваль.
03.11.2025 15:59 Відповісти
Українські військові зупинили розширення присутності росіян на півночі міста Покровськ, а оборона Мирнограда поповнена додатковими силами. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у понеділок, 3 листопада.
03.11.2025 16:01 Відповісти
Ваш би допис та Богові у вуха
03.11.2025 16:13 Відповісти
 
 