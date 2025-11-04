Рашисти вбили дроном двох цивільних і собаку, які йшли під білим прапором на Харківщині. ВIДЕО
Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин, вбивши цивільних у Куп'янському районі Харківщини.
Відео оприлюднила 77 окрема аеромобільна бригада, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, 3 жовтня російські окупанти вдарили безпілотником по цивільних жителях, які рухалися дорогою під білим прапором.
Внаслідок атаки загинули 2 людини та собака.
"Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було", - зазначили захисники.
Зйомки для пропаганди
За даними військових, загарбники самі відзняли цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України.
"Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону. Цей злочин — чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права", - підсумували у 77-й бригаді.
вони з білим прапором в сторону підарів йшли?
Да і тому дурню - послу США при НАТО , в якого нема розуму що коїться
Немає у раші солдатів.Садисти і вбивці.