Рашисти вбили дроном двох цивільних і собаку, які йшли під білим прапором на Харківщині. ВIДЕО

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин, вбивши цивільних у Куп'янському районі Харківщини.

Відео оприлюднила 77 окрема аеромобільна бригада, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, 3 жовтня російські окупанти вдарили безпілотником по цивільних жителях, які рухалися дорогою під білим прапором.

Внаслідок атаки загинули 2 людини та собака.

"Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було", - зазначили захисники.

Зйомки для пропаганди

За даними військових, загарбники самі відзняли цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України.

"Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону. Цей злочин — чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права", - підсумували у 77-й бригаді.

