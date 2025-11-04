УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10907 відвідувачів онлайн
Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
1 378 11

Рашисти вбили дроном двох цивільних і собаку, які йшли під білим прапором на Харківщині. ВIДЕО

Російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин, вбивши цивільних у Куп'янському районі Харківщини.

Відео оприлюднила 77 окрема аеромобільна бригада, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, 3 жовтня російські окупанти вдарили безпілотником по цивільних жителях, які рухалися дорогою під білим прапором.

Внаслідок атаки загинули 2 людини та собака. 

"Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було", - зазначили захисники.

Дивіться: Колумбійські найманці РФ страчують цивільних українців: "Ліквідувати всіх: жінок та дітей". АУДIО

Зйомки для пропаганди

За даними військових, загарбники самі відзняли цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України.

"Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону. Цей злочин — чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права", - підсумували у 77-й бригаді.

Читайте: Оголошено підозри 5 російським окупантам, які стратили 17 цивільних у Бучі, - ГУР

Автор: 

воєнні злочини (1957) 77 ОАБ (39) Харківська область (1840) Куп’янський район (484) Кругляківка (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підари рашистські
показати весь коментар
04.11.2025 11:58 Відповісти
Рашисти не люди.
показати весь коментар
04.11.2025 11:59 Відповісти
Зеленский русские тоже люди

Это фраза, которую Президент Украины Владимир Зеленский произнес, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Он сказал:

"Я думаю, что Российская Федерация - это тоже люди, это тоже русские. Они не смогут пойти войной на Украину."

Эта цитата отражала его надежду на то, что народ России не поддержит военное вторжение.

Ранее, в 2014 году, Зеленский также высказывался о русских и украинцах как о "братских народах" и призывал уважать право русскоязычных граждан Украины говорить на русском языке.
показати весь коментар
04.11.2025 12:00 Відповісти
І це на восьмому році війни росіі проти України. Треба ввести кримінальну відповідальність за відлік війни від 2022 року, як заперечення російського військового вторгнення 2014 року.
показати весь коментар
04.11.2025 12:05 Відповісти
До речі, слушна думка.
показати весь коментар
04.11.2025 12:12 Відповісти
я, не розумію, чим керуються такі люди?
вони з білим прапором в сторону підарів йшли?
показати весь коментар
04.11.2025 12:00 Відповісти
Просто у деяких людей відсутній інстинкт самозбереження
показати весь коментар
04.11.2025 12:08 Відповісти
Покажите в ООН про ціх кацапських дикунів
Да і тому дурню - послу США при НАТО , в якого нема розуму що коїться
показати весь коментар
04.11.2025 12:03 Відповісти
Не дерма греки у свій час їх назвали "андрофаги". Нікчемне біологічне сміття на генетичному рівні просто ненавидить все живе навколо. Якщо порівняти, то навіть життя того песика варте 140 млн. казлорилих п...дарасів.
показати весь коментар
04.11.2025 12:05 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2025 12:14 Відповісти
Скликайте радбез і покажіть це в ооні трампу покажіть,щоб він там не белькотів про«друга володю і російських солдатів».
Немає у раші солдатів.Садисти і вбивці.
показати весь коментар
04.11.2025 12:16 Відповісти
 
 