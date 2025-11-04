УКР
Туск показав уламки збитих російських дронів: "Так скінчить кожен ворожий безпілотник". ВIДЕО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск показав уламки збитих у вересні російських безпілотників, які залетіли на територію країни, і наголосив, що така доля спіткає кожен ворожий дрон.

Відповідне відео він оприлюднив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що ви бачите за моєю спиною - це уламки російських безпілотників, які впали на польську землю тоді, в пам'ятну ніч з 9 на 10 вересня", - сказав Туск.

"Так скінчить кожен ворожий безпілотник, кожен російський безпілотник, який прилетить над польською землею", - додав він.

За словами прем’єра, Польща інвестує мільярди злотих у зміцнення армії та служб, щоб гарантувати безпеку свого неба і території.

Нагадаємо, Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".

Що передувало?

Російські безпілотники, що залетіли до Польщі у ніч на 10 вересня, рухалися в бік бази НАТО в Жешуві - головний хаб для західних постачань військового озброєння для України.

+3
А чи вистачить у панів сил і засобів хоча б на п'яту частину того, що у нас щоночі летить?
показати весь коментар
04.11.2025 12:15 Відповісти
+2
Ой ***. Дай Боже, щоб у Польщі не дійшло на ділі це доводити.
показати весь коментар
04.11.2025 12:09 Відповісти
+2
так будет с каждым рус беспилотником!пригрозил Туск-и заплакал.
показати весь коментар
04.11.2025 12:19 Відповісти
Так буде з кожним - Туск
показати весь коментар
04.11.2025 12:04 Відповісти
Ай-яй-яй.... Налякали так налякали....
показати весь коментар
04.11.2025 12:05 Відповісти
04.11.2025 12:09 Відповісти
04.11.2025 12:15 Відповісти
- сказав Туск, про всяк випадок ще раз перечитавши звіти розвідки про цифри добових поставок в Україні й впевнившись, що можна спокійно показувати відвагу.
показати весь коментар
04.11.2025 12:18 Відповісти
З такою "результативністю" як минулого разу, не вистачить літаків та гасу для них, якщо в повітряний простір зайде хоча б сотня шахедів.
показати весь коментар
04.11.2025 12:19 Відповісти
04.11.2025 12:19 Відповісти
Пан Туск , сильний та правильний політик , поки такі як Туск керують Польшею ,русня на поляків не рипнеться , це як колись в нас був Порошенко ...ху* ло сцить Туска ❤️ 🇵🇱...
показати весь коментар
04.11.2025 12:22 Відповісти
Кацапскі безпілотники налякались і тепер будуть облітати Польщу 10 дорогою.
показати весь коментар
04.11.2025 12:27 Відповісти
У клоунів в політиці дуже сильна конкуренція, не впевнений, що пан Туск може її виграти через брак досвіду і природного слабоумства.
показати весь коментар
04.11.2025 12:44 Відповісти
Яка страшна погроза.
показати весь коментар
04.11.2025 12:49 Відповісти
Це не дуже переконливо. Ці дрони, які Туск демонструє, схоже впали, але не були збиті.
показати весь коментар
04.11.2025 13:10 Відповісти
 
 