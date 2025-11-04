Туск показав уламки збитих російських дронів: "Так скінчить кожен ворожий безпілотник". ВIДЕО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск показав уламки збитих у вересні російських безпілотників, які залетіли на територію країни, і наголосив, що така доля спіткає кожен ворожий дрон.

Відповідне відео він оприлюднив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що ви бачите за моєю спиною - це уламки російських безпілотників, які впали на польську землю тоді, в пам'ятну ніч з 9 на 10 вересня", - сказав Туск.

"Так скінчить кожен ворожий безпілотник, кожен російський безпілотник, який прилетить над польською землею", - додав він.

За словами прем’єра, Польща інвестує мільярди злотих у зміцнення армії та служб, щоб гарантувати безпеку свого неба і території.

Нагадаємо, Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців, не чекаючи ініціативи Євросоюзу щодо створення "стіни дронів".

Що передувало?

Російські безпілотники, що залетіли до Польщі у ніч на 10 вересня, рухалися в бік бази НАТО в Жешуві - головний хаб для західних постачань військового озброєння для України.

