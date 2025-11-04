УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8805 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
601 0

Ударні дрони "SIGNUM" знищили РСЗО "Град" окупантів. ВIДЕО

На відео, опублікованому у соцмережах, українські ударні безпілотники знищили ворожий РСЗО "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї бригади ЗСУ під час чергового патрулювання території помітили саморобне побудоване укриття.

У результаті розвідки українських БпЛА, бійці завдали удару по будівлі, в якій була замаскована техніка російських військових.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попередньо повідомлялося, що дрони SIGNUM знищили вороже укриття та 4 загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів 36-ї бригади підсмажили 6 окупантів у будівлі. ВIДЕО

знищення (8671) ГРАД (155) 53 окрема механізована бригада (139) дрони (6293)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 