Ударні дрони "SIGNUM" знищили РСЗО "Град" окупантів. ВIДЕО

На відео, опублікованому у соцмережах, українські ударні безпілотники знищили ворожий РСЗО "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї бригади ЗСУ під час чергового патрулювання території помітили саморобне побудоване укриття.

У результаті розвідки українських БпЛА, бійці завдали удару по будівлі, в якій була замаскована техніка російських військових.

Попередньо повідомлялося, що дрони SIGNUM знищили вороже укриття та 4 загарбників.

