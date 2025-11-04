Ударні дрони "SIGNUM" знищили РСЗО "Град" окупантів. ВIДЕО
На відео, опублікованому у соцмережах, українські ударні безпілотники знищили ворожий РСЗО "Град".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї бригади ЗСУ під час чергового патрулювання території помітили саморобне побудоване укриття.
У результаті розвідки українських БпЛА, бійці завдали удару по будівлі, в якій була замаскована техніка російських військових.
Попередньо повідомлялося, що дрони SIGNUM знищили вороже укриття та 4 загарбників.
