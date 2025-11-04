Ударные дроны "SIGNUM" уничтожили РСЗО "Град" оккупантов. ВИДЕО

На видео, опубликованном в соцсетях, украинские ударные беспилотники уничтожили вражеский РСЗО "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов батальона "SIGNUM" 53-й бригады ВСУ во время очередного патрулирования территории заметили самодельное укрытие.

Вследствие разведки украинских БПЛА, бойцы нанесли удар по зданию, в котором была замаскирована техника российских военных.

Предварительно сообщалось, что дроны SIGNUM уничтожили вражеское укрытие и 4 захватчиков.

