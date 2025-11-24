Вантажівка армії РФ розчавила три легкові автомобілі на дорозі поблизу Курська. ВIДЕО
У Курській області Росії військова вантажівка Міноборони РФ роздавила на дорозі три легкових автомобіля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафільмував відеореєстратор, установлений в автомобілі, що рухався позаду учасників ДТП.
За попередніми даними, 38-річний водій "Уралу", рухаючись у напрямку Курська, не впорався з керуванням під час повороту ліворуч. Через це вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, де врізалася в легковики.
Унаслідок аварії четверо росіян отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх госпіталізували. Водій військової вантажівки травм не зазнав.
Топ коментарі
+21 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар24.11.2025 16:48 Відповісти Посилання
+10 Begemot Pepa
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+8 Ярослав Кийко
показати весь коментар24.11.2025 16:51 Відповісти Посилання
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