Вантажівка армії РФ розчавила три легкові автомобілі на дорозі поблизу Курська. ВIДЕО

У Курській області Росії військова вантажівка Міноборони РФ роздавила на дорозі три легкових автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафільмував відеореєстратор, установлений в автомобілі, що рухався позаду учасників ДТП.

За попередніми даними, 38-річний водій "Уралу", рухаючись у напрямку Курська, не впорався з керуванням під час повороту ліворуч. Через це вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, де врізалася в легковики.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Унаслідок аварії четверо росіян отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх госпіталізували. Водій військової вантажівки травм не зазнав.

Дивіться: У Луганську жінка насмерть переїхала російського окупанта. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла росгвардійців дістають зі знівеченої вантажівки після ДТП у Дагестані. ВIДЕО