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Вантажівка армії РФ розчавила три легкові автомобілі на дорозі поблизу Курська. ВIДЕО

У Курській області Росії військова вантажівка Міноборони РФ роздавила на дорозі три легкових автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафільмував відеореєстратор, установлений в автомобілі, що рухався позаду учасників ДТП.

За попередніми даними, 38-річний водій "Уралу", рухаючись у напрямку Курська, не впорався з керуванням під час повороту ліворуч. Через це вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, де врізалася в легковики.

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Унаслідок аварії четверо росіян отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх госпіталізували. Водій військової вантажівки травм не зазнав.

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армія рф (21211) ДТП (4517) Курськ (1217)
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Топ коментарі
+21
На бірлін?
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24.11.2025 16:48 Відповісти
+10
сподіваюсь, всі подохли?
а краще, самоварами ще довго хай живуть!
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24.11.2025 16:48 Відповісти
+8
Власник відеореєстратора профукав чудовий шанс на персональну зустріч з кабздоном.
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24.11.2025 16:51 Відповісти
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На бірлін?
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24.11.2025 16:48 Відповісти
учаснік сво, фуля

.
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24.11.2025 17:41 Відповісти
сподіваюсь, всі подохли?
а краще, самоварами ще довго хай живуть!
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24.11.2025 16:48 Відповісти
за кадром каже, що всі живі

кацапи живучі як таргани - ти його тапком, а воно шевелиться

.
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24.11.2025 17:43 Відповісти
Добре, що люди не постраждали та нажаль не загорілося...
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24.11.2025 19:19 Відповісти
Власник відеореєстратора профукав чудовий шанс на персональну зустріч з кабздоном.
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24.11.2025 16:51 Відповісти
я тот как раз порнуху хотел взглянуть.ну это куда круче!
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24.11.2025 16:52 Відповісти
На орді вже сніжок. Але морозу доброго ще немає.
Наш Головнокомандуючий накопичує фламінги. Якраз по тец буде гарно увалити при -20.
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24.11.2025 16:52 Відповісти
Наш Головнокомандуючий накопичує людську злість проти себе

.
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24.11.2025 17:44 Відповісти
А також свій кешбек.
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24.11.2025 19:26 Відповісти
Адінрот… Мішєбратія … Впєрдє …. Гойда!!
Слава Украіні!!!
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24.11.2025 16:53 Відповісти
Мало вати будєт! Ма-ло ва-ти!
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24.11.2025 16:54 Відповісти
Думаю страховку постраждалим кацапам не дадуть, хто візьметься судитись військовим орком.А хто буде квакать що рашист за кермом урала був п'яний в хлам, того посадять за хвейки про армію.
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24.11.2025 16:54 Відповісти
кацапський боулінг. Вдалий кидок.
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24.11.2025 16:54 Відповісти
Хреновий, ліпше б танком.
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24.11.2025 19:27 Відповісти
Дави их, блеать! (с)
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24.11.2025 17:02 Відповісти
Ишшо нарожают.
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24.11.2025 17:05 Відповісти
Епічно!
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24.11.2025 17:11 Відповісти
малувато буде
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24.11.2025 17:14 Відповісти
Якось пойух.
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24.11.2025 17:18 Відповісти
Просто йому треба було срок отримати, щоб в Україну не попасти. І плювати на білу ладу
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24.11.2025 17:42 Відповісти
Як кажуть:
- Яка країна, такі і герої.
До Бонда, Джеймса Бонда,хлопець не дотянув.
https://www.youtube.com/watch?v=NaqXxC0rhSw&t=4s
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24.11.2025 17:51 Відповісти
На отбРосії за таке срок уже не дають . Там виписують " путевку в" не " жизнь"
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24.11.2025 17:54 Відповісти
як добре написано українське слово -розчавила. мені сподобалось.
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24.11.2025 17:56 Відповісти
все правильно зробив.
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24.11.2025 18:08 Відповісти
така собі новина
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24.11.2025 18:29 Відповісти
********** иии-иліта Сосії на маршЕ к свЄтламу буду-щІму...
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24.11.2025 18:48 Відповісти
Ежика в тумане пересмотрели под наркотой....гнались за лошадкой
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24.11.2025 19:25 Відповісти
... шкода, що тільки три.
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24.11.2025 19:54 Відповісти
****, герои расии, новая элита!!!🤪😆😂🤡🤣
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24.11.2025 23:22 Відповісти
Дай мавпі гранату, то все рознесе.
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25.11.2025 08:53 Відповісти
 
 