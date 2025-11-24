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Грузовик армии РФ раздавил три легковых автомобиля на дороге возле Курска. ВИДЕО

В Курской области России военный грузовик Минобороны РФ раздавил на дороге три легковых автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП заснял видеорегистратор, установленный в автомобиле, который двигался позади участников ДТП.

По предварительным данным, 38-летний водитель "Урала", двигаясь в направлении Курска, не справился с управлением при повороте налево. Из-за этого грузовик вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушки.

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В результате аварии четверо россиян получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали. Водитель военного грузовика травм не получил.

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армия РФ (22987) ДТП (7610) Курск (1205)
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Топ комментарии
+21
На бірлін?
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24.11.2025 16:48 Ответить
+10
сподіваюсь, всі подохли?
а краще, самоварами ще довго хай живуть!
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24.11.2025 16:48 Ответить
+8
Власник відеореєстратора профукав чудовий шанс на персональну зустріч з кабздоном.
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24.11.2025 16:51 Ответить
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На бірлін?
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24.11.2025 16:48 Ответить
учаснік сво, фуля

.
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24.11.2025 17:41 Ответить
сподіваюсь, всі подохли?
а краще, самоварами ще довго хай живуть!
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24.11.2025 16:48 Ответить
за кадром каже, що всі живі

кацапи живучі як таргани - ти його тапком, а воно шевелиться

.
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24.11.2025 17:43 Ответить
Добре, що люди не постраждали та нажаль не загорілося...
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24.11.2025 19:19 Ответить
Власник відеореєстратора профукав чудовий шанс на персональну зустріч з кабздоном.
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24.11.2025 16:51 Ответить
я тот как раз порнуху хотел взглянуть.ну это куда круче!
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24.11.2025 16:52 Ответить
На орді вже сніжок. Але морозу доброго ще немає.
Наш Головнокомандуючий накопичує фламінги. Якраз по тец буде гарно увалити при -20.
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24.11.2025 16:52 Ответить
Наш Головнокомандуючий накопичує людську злість проти себе

.
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24.11.2025 17:44 Ответить
А також свій кешбек.
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24.11.2025 19:26 Ответить
Адінрот… Мішєбратія … Впєрдє …. Гойда!!
Слава Украіні!!!
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24.11.2025 16:53 Ответить
Мало вати будєт! Ма-ло ва-ти!
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24.11.2025 16:54 Ответить
Думаю страховку постраждалим кацапам не дадуть, хто візьметься судитись військовим орком.А хто буде квакать що рашист за кермом урала був п'яний в хлам, того посадять за хвейки про армію.
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24.11.2025 16:54 Ответить
кацапський боулінг. Вдалий кидок.
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24.11.2025 16:54 Ответить
Хреновий, ліпше б танком.
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24.11.2025 19:27 Ответить
Дави их, блеать! (с)
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24.11.2025 17:02 Ответить
Ишшо нарожают.
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24.11.2025 17:05 Ответить
Епічно!
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24.11.2025 17:11 Ответить
малувато буде
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24.11.2025 17:14 Ответить
Якось пойух.
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24.11.2025 17:18 Ответить
Просто йому треба було срок отримати, щоб в Україну не попасти. І плювати на білу ладу
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24.11.2025 17:42 Ответить
Як кажуть:
- Яка країна, такі і герої.
До Бонда, Джеймса Бонда,хлопець не дотянув.
https://www.youtube.com/watch?v=NaqXxC0rhSw&t=4s
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24.11.2025 17:51 Ответить
На отбРосії за таке срок уже не дають . Там виписують " путевку в" не " жизнь"
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24.11.2025 17:54 Ответить
як добре написано українське слово -розчавила. мені сподобалось.
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24.11.2025 17:56 Ответить
все правильно зробив.
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24.11.2025 18:08 Ответить
така собі новина
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24.11.2025 18:29 Ответить
********** иии-иліта Сосії на маршЕ к свЄтламу буду-щІму...
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24.11.2025 18:48 Ответить
Ежика в тумане пересмотрели под наркотой....гнались за лошадкой
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24.11.2025 19:25 Ответить
... шкода, що тільки три.
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24.11.2025 19:54 Ответить
****, герои расии, новая элита!!!🤪😆😂🤡🤣
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24.11.2025 23:22 Ответить
Дай мавпі гранату, то все рознесе.
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25.11.2025 08:53 Ответить
 
 