Грузовик армии РФ раздавил три легковых автомобиля на дороге возле Курска. ВИДЕО
В Курской области России военный грузовик Минобороны РФ раздавил на дороге три легковых автомобиля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП заснял видеорегистратор, установленный в автомобиле, который двигался позади участников ДТП.
По предварительным данным, 38-летний водитель "Урала", двигаясь в направлении Курска, не справился с управлением при повороте налево. Из-за этого грузовик вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушки.
В результате аварии четверо россиян получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали. Водитель военного грузовика травм не получил.
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+21 Валерий Коломиец #502756
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+10 Begemot Pepa
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+8 Ярослав Кийко
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