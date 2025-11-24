Грузовик армии РФ раздавил три легковых автомобиля на дороге возле Курска. ВИДЕО

В Курской области России военный грузовик Минобороны РФ раздавил на дороге три легковых автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП заснял видеорегистратор, установленный в автомобиле, который двигался позади участников ДТП.

По предварительным данным, 38-летний водитель "Урала", двигаясь в направлении Курска, не справился с управлением при повороте налево. Из-за этого грузовик вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушки.

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В результате аварии четверо россиян получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали. Водитель военного грузовика травм не получил.

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