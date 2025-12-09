"Хочешь, чтобы фарш был?": пропагандистка росТБ хоче бачити смерті росіян в ефірі. ВIДЕО
Горе‑редакторка оперативного відділу пропагандистського телеканалу "Москва 24" Євгенія Оболашвілі чекала на смерті росіян в ефірі внаслідок загоряння двигуна літака, що прямував з Москви до Пхукета у Таїланді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у борта Red Wings одразу після зльоту загорівся двигун. Пілоти подали сигнал лиха та приземлилися в російському аеропорту Домодєдово.
Хотіла "більше фаршу"
У короткому ролику пропагандистка обговорює з колегами новину про пасажирський літак, що подав сигнал біди, та запитує, якого розвитку історії вони хотіли б:
"У нас тут пассажирский самолет подал сигнал бедствия. Мы тут с Кариной говорим, вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали, как надо. В оперативном режиме. Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо."
Після публікації ролика у власному телеграмі він швидко поширився серед блогерів, зокрема й у великій аудиторії.
Коли відео стало вірусним, журналістка видалила його та закрила свій канал.
Телеканал оперативно повідомив про її звільнення.
- Раніше ми повідомляли, що на росТВ закликають знищувати населення України.
Будь ласка, зачекайте...
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вилупком і вбивцею 😡