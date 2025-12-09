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"Хочешь, чтобы фарш был?": пропагандистка росТБ хоче бачити смерті росіян в ефірі. ВIДЕО

Горе‑редакторка оперативного відділу пропагандистського телеканалу "Москва 24" Євгенія Оболашвілі чекала на смерті росіян в ефірі внаслідок загоряння двигуна літака, що прямував з Москви до Пхукета у Таїланді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у борта Red Wings одразу після зльоту загорівся двигун. Пілоти подали сигнал лиха та приземлилися в російському аеропорту Домодєдово.

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Хотіла "більше фаршу"

У короткому ролику пропагандистка обговорює з колегами новину про пасажирський літак, що подав сигнал біди, та запитує, якого розвитку історії вони хотіли б:

"У нас тут пассажирский самолет подал сигнал бедствия. Мы тут с Кариной говорим, вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали, как надо. В оперативном режиме. Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо."

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Після публікації ролика у власному телеграмі він швидко поширився серед блогерів, зокрема й у великій аудиторії.

Коли відео стало вірусним, журналістка видалила його та закрила свій канал.

Телеканал оперативно повідомив про її звільнення.

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аварія (566) росія (70537) літак (3113) смерть (6758) телебачення (1165)
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Топ коментарі
+70
Я теж хочу щоб на рашці "прям фарш был"
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09.12.2025 00:28 Відповісти
+38
Типичная самка орка руZZкого, обыкновенного
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09.12.2025 00:26 Відповісти
+29
Весь кацапстан повинен негайно піти на фарш разом із кремлівським
вилупком і вбивцею 😡
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09.12.2025 00:35 Відповісти

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