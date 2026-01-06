Ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу уразили дрони СБУ в Росії, - джерела. ВIДЕО
Дрони ЦСО "А" СБУ успішно атакували два ворожі об'єкта у російському тилу.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Склад боєприпасів
Так, у Нейському районі Костромської області пролунали вибухи на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).
На цьому складі всю ніч детонували боєприпаси. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.
Арсенал був важливим для російських окупантів, оскільки звідти постачали боєприпаси для складів загарбників нижчого рівня західного та центрального напрямків.
Нафтобаза
Також дрони СБУ атакували нафтобазу "Геркон Плюс" у Стрілецьких Хуторах Липецької області РФ.
Внаслідок влучань виникла пожежа. Нафтобаза забезпечувала своєю продукцію Тамбовську, Воронезьку та Липецьку області РФ.
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