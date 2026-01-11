Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО росіян, - Генштаб. ВIДЕО

Сили оборони України уразили три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Уражено бурові установки

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора, підрозділами Сил оборони України уражено три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, а саме - ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера. Дані об'єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", - повідомили у Генштабі.

Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.

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Ураження підрозділу ППО ворога

Крім того, Силами оборони було здійснено вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області).

У Генштабі зазначили, що цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також, з метою зниження логістичних та бойових спроможностей противника, здійснено вогневе ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).

"Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ", - додали у Генштабі.

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