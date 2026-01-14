"Птахи Мадяра" відбили штурм та розгромили бронетехніку ворога на Донеччині. ВIДЕО
Сили безпілотних систем зірвали наступ противника танками та бронемашинами на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог докладає значних зусиль, щоб зберегти бронетехніку: обмежує її застосування на лінії бойового зіткнення, посилює додатковими металевими конструкціями та використовує маскування.
Попри це, завдяки злагодженій роботі військовослужбовців 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" було уражено танки й бронемашини, що зірвало наміри противника здійснити штурмові дії у бік позицій Сил оборони.
- Також повідомлялося, що СБС знищили РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" і "Тунгуску" на двох напрямках.
