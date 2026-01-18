Минуло три роки з дня авіакатастрофи у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС. ВIДЕО

Минуло три роки з дня трагедії у Броварах. Авіакатастрофа забрала життя керівництва МВС.

Про це нагадав у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Що каже Клименко?

"Ми пам’ятаємо людей, із якими працювали поруч - людей великої відповідальності та жертовності. Памʼятаємо загиблих мешканців Броварів. Того страшного дня авіатроща забрала життя 14 людей", - зауважив він.

Авіакатастрофа у Броварах: ДБР передало справу до суду. Обвинувачено 5 посадовців ДСНС

Список жертв:

🕯Денис Монастирський

🕯Євгеній Єнін

🕯Юрій Лубкович

🕯Микола Анацький

🕯Андрій Маринченко

🕯Михайло Павлушко

🕯Тетяна Шутяк

🕯Олександр Василенко

🕯Костянтин Коваленко

🕯Іван Касьянов

🕯Олена та Мілана Пономаренки

🕯Марина Грановська

🕯Тетяна Бойченко

Нагадаємо, зранку 18 січня 2023 року у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Читайте: Роковини авіакатастрофи в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС: сторони вивчають 163 томи справи, - ДБР