Минуло три роки з дня авіакатастрофи у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС. ВIДЕО
Минуло три роки з дня трагедії у Броварах. Авіакатастрофа забрала життя керівництва МВС.
Про це нагадав у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Клименко?
"Ми пам’ятаємо людей, із якими працювали поруч - людей великої відповідальності та жертовності. Памʼятаємо загиблих мешканців Броварів. Того страшного дня авіатроща забрала життя 14 людей", - зауважив він.
Список жертв:
🕯Денис Монастирський
🕯Євгеній Єнін
🕯Юрій Лубкович
🕯Микола Анацький
🕯Андрій Маринченко
🕯Михайло Павлушко
🕯Тетяна Шутяк
🕯Олександр Василенко
🕯Костянтин Коваленко
🕯Іван Касьянов
🕯Олена та Мілана Пономаренки
🕯Марина Грановська
🕯Тетяна Бойченко
Нагадаємо, зранку 18 січня 2023 року у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.
Тоді пздц яка резонагсна справа була.
Його бояться, його слухаються "бєзпрєкословно".
Якщо вимагає то срочно...
Тому й прибрали.
Жертви хабарництва...
- афера по закупці цих бракованих гелікоптерів проводилась не на пряму - а через дві доволі цікаві ''прокладки'' - французьку (з місцевими вірменами засновниками) і українську (засновники якої представники однієї з гілок вірменської мафії на чолі з Аваковим).
- ціна передпродажного ремонту цих бракованих гелікоптерів була завищена приблизно на 1000% (себто в 10 раз дорожче) - таким чином з державного бюджету України було вкрадено декілька десятків мільйонів доларів.
Коріння цієї ''авіатрощі'' - саме у цій брудній корупційній афері.
Це вбивство, за роздачу зброї,за оборону столиці та країни! Інший міністр,типу кліментіни,просто не зробив би нічого!
Знищувати добровольчий рух,роззброювати ДФТГ,активно почали якраз після знищення Дениса Анатолійовича.
Царство небесне і вічна пам'ять справжньому патріоту і достойному сину України,Денису Монастирському.
Крім того, Моня в 2008-му році, будучи помічником депутата ВР, збив насмерть людину під Києвом.
Але його "відмазали", тому не виключено, що він був "на гачку" за те ненавмисне вбивство.
А от коли почали задавати питання щодо бригади НГУ, і залишеного без охорони стратегічного аеродрому, то йому віддали наказ терміново летіти в тумані через місто...
Cui prodest?