Минуло три роки з дня авіакатастрофи у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС. ВIДЕО

Минуло три роки з дня трагедії у Броварах. Авіакатастрофа забрала життя керівництва МВС.

Про це нагадав у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Що каже Клименко?

"Ми пам’ятаємо людей, із якими працювали поруч - людей великої відповідальності та жертовності. Памʼятаємо загиблих мешканців Броварів. Того страшного дня авіатроща забрала життя 14 людей", - зауважив він.

Список жертв:

🕯Денис Монастирський
🕯Євгеній Єнін
🕯Юрій Лубкович
🕯Микола Анацький
🕯Андрій Маринченко
🕯Михайло Павлушко
🕯Тетяна Шутяк
🕯Олександр Василенко
🕯Костянтин Коваленко
🕯Іван Касьянов
🕯Олена та Мілана Пономаренки
🕯Марина Грановська
🕯Тетяна Бойченко

Нагадаємо, зранку 18 січня 2023 року у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.

Топ коментарі
+25
Дитину шкода, а довбограїв які думали що вони безсмертні - ні
18.01.2026 10:54
Те що справа мутна підтверджує те що згодом загинули від вибуху четверо експертів по цій кримінальній справі .
18.01.2026 10:58
Таке мог наказати тільки завгосп !
Його бояться, його слухаються "бєзпрєкословно".
Якщо вимагає то срочно...
18.01.2026 11:21
Дай посилання про це щось нічого не було.
18.01.2026 11:00
Відгугли. Якщо руки маєш.

Тоді пздц яка резонагсна справа була.
18.01.2026 11:03
https://lb.ua/society/2023/08/20/570917_vnaslidok_vibuhu_kiievi_zaginuli.html
18.01.2026 11:21
експерти по кріминальним справам звуться "слідчі".
18.01.2026 11:02
18.01.2026 11:13 Відповісти
18.01.2026 11:41 Відповісти
18.01.2026 12:13 Відповісти
20 серпня 2023,
Внаслідок вибуху у Києві загинули четверо експертів МВС
Під час експертизи сталася детонація.
18.01.2026 12:30
Після цього вбивства, повилазили "мусора" перевертні!
18.01.2026 20:55
Хто наказав в суцільний туман летіти через місто?
18.01.2026 11:11
а "🤢 портрет" ні ухом ні рилом ?
18.01.2026 12:12
А оте керівництво МВС, яке зараз в Україні, не планує політати на гвинтокрилі? І обов"язково разом з міністром МВС!
18.01.2026 12:34
Не для того було знищено попереднє керівництво.
18.01.2026 13:59
Це зробив той, хто їх заказав, щоб не подумали на нього
18.01.2026 13:51
Дурна ти, Олько, серед загиблих був Євгеній Єнін, у нього було вже зібрано дууже багато інформації про події лютого-березня 22 року, і дії наших зелених високопосадовців з банкової.
Тому й прибрали.
18.01.2026 15:00
Так, то заказняк був. Ще й тупе виконання..
18.01.2026 15:18
Питання корупції навколо закупівель вертольотів EC-225 Super Puma для МВС України виникло у контексті скандалу з їхньою експлуатацією та катастрофою 2023 року, коли звинувачували міністра Авакова та його оточення, які закупили партію цих вертольотів (зокрема вживані), незважаючи на світові попередження та відмови інших країн через конструктивні недоліки та аварії.

Жертви хабарництва...
18.01.2026 14:40
В цьому брудному ґешефті на бракованих гелікоптерах є доволі специфічні ''етнічні'' і корупційні моменти:
- афера по закупці цих бракованих гелікоптерів проводилась не на пряму - а через дві доволі цікаві ''прокладки'' - французьку (з місцевими вірменами засновниками) і українську (засновники якої представники однієї з гілок вірменської мафії на чолі з Аваковим).
- ціна передпродажного ремонту цих бракованих гелікоптерів була завищена приблизно на 1000% (себто в 10 раз дорожче) - таким чином з державного бюджету України було вкрадено декілька десятків мільйонів доларів.
Коріння цієї ''авіатрощі'' - саме у цій брудній корупційній афері.
18.01.2026 16:46
Це не нещасний випадок!
Це вбивство, за роздачу зброї,за оборону столиці та країни! Інший міністр,типу кліментіни,просто не зробив би нічого!
Знищувати добровольчий рух,роззброювати ДФТГ,активно почали якраз після знищення Дениса Анатолійовича.
Царство небесне і вічна пам'ять справжньому патріоту і достойному сину України,Денису Монастирському.
18.01.2026 15:43
Поменше патетики - саме Монастирський ВІДДАВ НАКАЗ за тиждень до кацапского десанту в Гостомель, відвести звідти бригаду Нацгвардії, яка була ПРЯМОГО підпорядкування міністру.
Крім того, Моня в 2008-му році, будучи помічником депутата ВР, збив насмерть людину під Києвом.
Але його "відмазали", тому не виключено, що він був "на гачку" за те ненавмисне вбивство.
А от коли почали задавати питання щодо бригади НГУ, і залишеного без охорони стратегічного аеродрому, то йому віддали наказ терміново летіти в тумані через місто...
Cui prodest?
18.01.2026 17:54
 
 