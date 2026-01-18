Понад 1300 дронів, близько 1050 КАБів і 29 ракет використала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Україні потрібно більше захисту, передусім ракет до систем ППО, через постійні російські атаки. За тижден Росія випустила по території Ураїни понад 1300 дронів, близько 1050 КАБів і 29 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація в енергетиці

Так, Зеленський наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається непростою, але робиться усе, щоб якнайшвидше все відновити.

"Дякую всім нашим людям, усім ремонтним бригадам, які цілодобово працюють над відновленням енергетики після російських ударів. У кожному місті, у кожній громаді в складних погодних умовах ви повертаєте світло, тепло, водопостачання. Це надважка робота, але саме вона додає внутрішньої стійкості нашій країні, яка підтримує й наші позиції в дипломатії", - написав президент.

Нічні обстріли

Він зазначив, що протягом сьогоднішньої ночі Росія запустила по Україні понад 200 ударних дронів.

"Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - додав він.

Посилення ППО

Зеленський повідомив, що загалом за цей тиждень було більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів.

"Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО. Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки", - наголосив президент.

