Понад 1300 дронів, близько 1050 КАБів і 29 ракет використала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Україні потрібно більше захисту, передусім ракет до систем ППО, через постійні російські атаки. За тижден Росія випустила по території Ураїни понад 1300 дронів, близько 1050 КАБів і 29 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація в енергетиці

Так, Зеленський наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається непростою, але робиться усе, щоб якнайшвидше все відновити.

Також дивіться: РФ випустила по Україні майже 1100 дронів, понад 890 КАБів та більш ніж 50 ракет за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

"Дякую всім нашим людям, усім ремонтним бригадам, які цілодобово працюють над відновленням енергетики після російських ударів. У кожному місті, у кожній громаді в складних погодних умовах ви повертаєте світло, тепло, водопостачання. Це надважка робота, але саме вона додає внутрішньої стійкості нашій країні, яка підтримує й наші позиції в дипломатії", - написав президент.

Нічні обстріли

Він зазначив, що протягом сьогоднішньої ночі Росія запустила по Україні понад 200 ударних дронів.

Також дивіться: До сьогодні кілька систем ППО в Україні були без ракет. Допомогу доводиться "вибивати", - Зеленський. ВIДЕО

"Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - додав він.

Посилення ППО

Зеленський повідомив, що загалом за цей тиждень було більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів.

"Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО. Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки", - наголосив президент.

Також читайте: Є достатньо інформації про підготовку нових ударів РФ по нашій енергетиці й інфраструктурі, - Зеленський

Топ коментарі
Оманський підрахуй, запускай дрони перехоплювачі..яких мабуть також нема як і фламінгів
18.01.2026 11:04 Відповісти
А Баканов і Наумов?
18.01.2026 11:03 Відповісти
Ти вже проснувся?
Безпомічний 💩 статист!
Краще розкажи про Баканова з Наумовим!
18.01.2026 11:05 Відповісти
Зелене, где фламингі!?
18.01.2026 11:01 Відповісти
всі вже знають де - в Ізраїлі.
18.01.2026 11:12 Відповісти
А Баканов і Наумов?
18.01.2026 11:03 Відповісти
Оманський підрахуй, запускай дрони перехоплювачі..яких мабуть також нема як і фламінгів
18.01.2026 11:04 Відповісти
Головне, щоб двушечки відвантажувалася за розкладом.
18.01.2026 11:05 Відповісти
А ти що запустив у відповідь? Оце вечірнє ниття в єфір? Де бл 3000 фламіндічєй? Немає? Де гроші бл виділенні на захист електрообладнання ? Також зелені миші з'їли?
18.01.2026 11:04 Відповісти
Ти вже проснувся?
Безпомічний 💩 статист!
Краще розкажи про Баканова з Наумовим!
18.01.2026 11:05 Відповісти
він не статист в розкраденні коштів і здачі країни
18.01.2026 11:16 Відповісти
Шо воно нам розповідаєте шо всі і так знають від ППО?
Ти, цап смердючий, краще розповіси скільки ти з дЕрьмаком шо ще той "фронтовік" Алі Бабою та . дружбанами грошей за тижлень з3,14здив?
18.01.2026 11:06 Відповісти
Знову окрім статистики від ЗЕленського,нічого
В 90-х Україна випускала станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга" яка не випромінювала сигналів,одночасно супроводжувала 200 цілей і захвату вала цілі на відстані 600-800 км
В 2014 виробництво перенесено з Донецька до Запоріжжя.Повноцінно виробництво так і не запустили.
18.01.2026 11:07 Відповісти
А навіщо, так більше можна списувати грошей
18.01.2026 11:32 Відповісти
Дякуло пи.дякуло, статистик потужний. А ракети мабуть всі з твоїм Міндічем улетіли.
18.01.2026 11:09 Відповісти
Де "Понад 1300 дронів, близько 1050 КАБів і 29 ракет використано Україною проти РФ за тиждень"?
18.01.2026 11:11 Відповісти
Квартальний левітан.
18.01.2026 11:22 Відповісти
Москальський економіка здихає... Мантра професійних політологів з політологинями.
18.01.2026 11:26 Відповісти
Цікаво сам рахував, чи ху...ло десь оприлюднив. Мене не цікавить скільки було по нам випущено і чого, мене цікавить що зроблено щоб цього не було, а також як ми за це відповідаємо ху.... лостану
18.01.2026 11:30 Відповісти
Ти мабуть ворог, задавати такі питання замість патерпіти скільки треба
18.01.2026 11:31 Відповісти
Грьобаний оманський статист та саботажник
18.01.2026 11:40 Відповісти
Цю статистику може озвучувати путлер,а зеленський повинен оприлюднити скільки ракет ,дронів та КАБів запустила Україна по кацапстану., за один тиждень.
18.01.2026 11:41 Відповісти
Вже не раз говорю, поки його слуги обкрадають країну, воно на шухєрі меле язиком відволікаючи від чорних справ "потужних менеджерів".
18.01.2026 11:46 Відповісти
Як же дістав цей хрипатий статист
18.01.2026 12:01 Відповісти
МЕНІ ПОТРІБЕН-----ПРЕЗИДЕНТ--ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ,А НЕ СТАТИСТ І АРТИСТ
18.01.2026 13:42 Відповісти
Статист розповів скільки б він мав виготовити зброї для України, щоб знищити все, чим атакували кцапи? Як це полегшило виживання херсонців, харківчан, киян, жителів Дніпропетровщини, Сумщини?
18.01.2026 14:28 Відповісти
і не один Каб, ні одна ракета чи хоча б дрон не ******* довбаного бухгалтера по баняку.
18.01.2026 14:42 Відповісти
Зе хвалиться?
18.01.2026 15:06 Відповісти
А ми скільки? Хоча б приблизно.
18.01.2026 15:32 Відповісти
 
 