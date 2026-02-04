Український FPV-дрон знищив чотирьох окупантів в оглядовій ямі на рембазі

Українські оператори безпілотників продовжують демонструвати майстерність у виявленні та знищенні живої сили ворога навіть у складних укриттях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри успішної атаки на групу російських загарбників, які намагалися сховатися на території ремонтної бази.

На відео зафіксовано момент, як четверо солдатів ЗС РФ вирішили використати оглядову яму для техніки як сховище, проте були помічені аеророзвідкою.

Ліквідація у замкненому просторі:

Відсутність безпечних зон: Навіть технічні споруди на ремонтних базах не забезпечують захисту від сучасних засобів ураження. Вибір оглядової ями як укриття виявився для окупантів пасткою.

Майстерність пілота: Оператор FPV-дрона ювелірно спрямував безпілотник-камікадзе прямо у вузький отвір ями, де скупчилася ворожа піхота. Шансів на порятунок у замкненому просторі після вибуху практично не було.

Результат: Одним влучанням виведено з ладу одразу чотирьох загарбників, що вкотре підкреслює високу ефективність дронів як засобу точкової утилізації ворога.

