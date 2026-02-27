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Новини Відео Знищення російської техніки
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Артилерія 4-ї важкої мехбригади знищила російську ТОС "Солнцепьок" разом із екіпажем під час перезарядки. ВIДЕО

Українські артилеристи продовжують системно випалювати найнебезпечнішу техніку ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 4-ї окремої важкої механізованої бригади продемонстрували зразкове знищення російської важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

Завдяки аеророзвідці та ювелірній точності артилеристів, "жирна" ціль була ліквідована в найбільш вразливий момент.

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Деталі операції:

  • Впіймали "на гарячому": Російську систему ТОС разом із екіпажем та машиною заряджання виявили під час процесу перезарядки. Це найвразливіший стан для цієї зброї, коли вона не може швидко змінити позицію.

  • Високоточний удар: Командування бригади прийняло рішення використати високоточний боєприпас. На кадрах об’єктивного контролю видно момент прямого влучання в термобаричний боєкомплект.

  • Епічна детонація: Вибух "Сонцепьока" спричинив потужну детонацію ракет, не залишили шансів ні техніці, ні екіпажу окупантів.

  • Результат: Знищено установку ТОС-1А, транспортно-заряджаючу машину та групу обслуговування.

Дивіться: Робот-вогнеметник KRAMPUS допустили до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Чому це важливо?

ТОС "Солнцепек" - це одна з найжорстокіших систем озброєння РФ, яку вони використовують для випалювання наших укріплень та житлової забудови. Кожна знищена установка - це врятовані життя наших піхотинців, адже термобаричні заряди мають величезну руйнівну силу.

Читайте: Уражено РЛС та інші об’єкти і зосередження живої сили окупантів на ТОТ і в РФ, - Генштаб

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артилерія (903) вогнемет (27)
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Топ коментарі
+19
Головне, що люди не постраждали. )
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27.02.2026 13:46 Відповісти
+17
Хай би повиздихали ще маленькими, разом з "аналагавнетами"!
Щира Дяка Воїнам!!!!
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27.02.2026 13:06 Відповісти
+16
Екіпаж мабуть підрум"янився
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27.02.2026 13:03 Відповісти
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Екіпаж мабуть підрум"янився
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27.02.2026 13:03 Відповісти
Не те слово... Там і кісток не залишилося...
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27.02.2026 13:20 Відповісти
Ні. Розпався на атоми.
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27.02.2026 13:45 Відповісти
Головне, що люди не постраждали. )
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27.02.2026 13:46 Відповісти
На Київ пiшов. Попiлом.
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27.02.2026 17:32 Відповісти
Хай би повиздихали ще маленькими, разом з "аналагавнетами"!
Щира Дяка Воїнам!!!!
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27.02.2026 13:06 Відповісти
Хвала творцям того аналагавнєту. Які той ТОС розробили щоб швидко зачіщати великі площі від хімічної і бактеріальної зброї на своїй території. А ось користувачі аналагавнєту поперли ці бензоколонки з термобаричними БГ і протипульним захистом на передок. Не проти села в Чєчні, не проти аулу в Сирії, а на повномасштабну війну. Дєдушка Дарвін любить дебилів. Навіть збирає на концерт кабздона.
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27.02.2026 13:29 Відповісти
Щоб цих московитів і земля сира не прийняла!!
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27.02.2026 13:09 Відповісти
Тільки сира і прийме. Бо по сухій їх попіл буде до осені ганяти
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27.02.2026 13:20 Відповісти
А там приймать нема чого... Вигоріло ВСЕ... У пакет чорний, покласти нічого...
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27.02.2026 13:21 Відповісти
Так. Не те що білків чи жирів, навіть простих вуглеводів не лишилося. Лише вуглець, та оксиди вуглецю сірки та азоту.
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27.02.2026 13:32 Відповісти
Мабуть в космос полетіли
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27.02.2026 13:26 Відповісти
Ударна хвиля шо піпєц.. не говорячи вже про сам вогняний вибух, там яма напевно з озеро.
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27.02.2026 13:35 Відповісти
То був славний бада-бум
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27.02.2026 16:54 Відповісти
Рів, піраміди в три ряда,добротна лінія була.
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27.02.2026 13:36 Відповісти
Премія року за найкращу детонацію!

До речі, цього лайна у рашистів дуже мало, тому кожний знищений корч для них надзвичайно болюча втрата.
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27.02.2026 13:45 Відповісти
одна сира земля
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27.02.2026 13:45 Відповісти
Харашо что екіпаж не пастрадал...
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27.02.2026 13:46 Відповісти
СонцЄпЬЙок припЬЙОк...
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27.02.2026 13:53 Відповісти
але ж московит не має відчуття сорому і причинно наслідкових звʼязків , склепають новий сонячнопйок і скот знову полізе ...
зомбі-московит одне і те саме
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27.02.2026 14:05 Відповісти
"Люблю коли все горить, палає". І ніхто не бігає, не метушиться.
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27.02.2026 14:08 Відповісти
Подивіться на лінію оборони!!!!!!!! Шо скажете керманичі?????
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27.02.2026 14:29 Відповісти
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27.02.2026 14:48 Відповісти
Непогано перезарядилися.
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27.02.2026 15:00 Відповісти
Проффесіонали однако
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27.02.2026 16:56 Відповісти
просто ЕПІЧНИЙ вогнем'яч получився! Шкода тільки, що це було на українській землі.... Забруднення величезне, але якщо вибору нема, то краще вже так, бо москалі ще більше би руйнувань наробили цим сОлнЦеПьокАм....
а тепер вже це сонце не пече! ХАХАХААХАХ!!!
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27.02.2026 15:13 Відповісти
Пока передергивали...
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27.02.2026 16:25 Відповісти
екіпаж раша-під@рів добре "зігрівся"))))))))))))))
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27.02.2026 16:34 Відповісти
Чергова телепортація рашистів до пекла...
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27.02.2026 16:57 Відповісти
Ну, по-перше, це КРАСИВО!

По-друге: вдачі екіпажу з білетами в партер концерту кобзона.
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27.02.2026 17:12 Відповісти
Комусь не повезе в РФ,не отримає Лади Каліна.Там нема що шукати,будуть вічними пропавшими безвісти.Нема тіла нема діла.
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27.02.2026 22:26 Відповісти
Оце потужно!
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28.02.2026 01:36 Відповісти
Бачу що деталі операції вже чат жпт пише Прогресс не стоїть на місці.
А вибух епічний. Слава ЗСУ
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03.03.2026 01:25 Відповісти
 
 