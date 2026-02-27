Артилерія 4-ї важкої мехбригади знищила російську ТОС "Солнцепьок" разом із екіпажем під час перезарядки. ВIДЕО

Українські артилеристи продовжують системно випалювати найнебезпечнішу техніку ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 4-ї окремої важкої механізованої бригади продемонстрували зразкове знищення російської важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".

Завдяки аеророзвідці та ювелірній точності артилеристів, "жирна" ціль була ліквідована в найбільш вразливий момент.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі операції:

Впіймали "на гарячому": Російську систему ТОС разом із екіпажем та машиною заряджання виявили під час процесу перезарядки. Це найвразливіший стан для цієї зброї, коли вона не може швидко змінити позицію.

Високоточний удар: Командування бригади прийняло рішення використати високоточний боєприпас. На кадрах об’єктивного контролю видно момент прямого влучання в термобаричний боєкомплект.

Епічна детонація: Вибух "Сонцепьока" спричинив потужну детонацію ракет, не залишили шансів ні техніці, ні екіпажу окупантів.

Результат: Знищено установку ТОС-1А, транспортно-заряджаючу машину та групу обслуговування.

Дивіться: Робот-вогнеметник KRAMPUS допустили до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Чому це важливо?

ТОС "Солнцепек" - це одна з найжорстокіших систем озброєння РФ, яку вони використовують для випалювання наших укріплень та житлової забудови. Кожна знищена установка - це врятовані життя наших піхотинців, адже термобаричні заряди мають величезну руйнівну силу.

Читайте: Уражено РЛС та інші об’єкти і зосередження живої сили окупантів на ТОТ і в РФ, - Генштаб