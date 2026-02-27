Артилерія 4-ї важкої мехбригади знищила російську ТОС "Солнцепьок" разом із екіпажем під час перезарядки. ВIДЕО
Українські артилеристи продовжують системно випалювати найнебезпечнішу техніку ворога. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 4-ї окремої важкої механізованої бригади продемонстрували зразкове знищення російської важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек".
Завдяки аеророзвідці та ювелірній точності артилеристів, "жирна" ціль була ліквідована в найбільш вразливий момент.
Деталі операції:
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Впіймали "на гарячому": Російську систему ТОС разом із екіпажем та машиною заряджання виявили під час процесу перезарядки. Це найвразливіший стан для цієї зброї, коли вона не може швидко змінити позицію.
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Високоточний удар: Командування бригади прийняло рішення використати високоточний боєприпас. На кадрах об’єктивного контролю видно момент прямого влучання в термобаричний боєкомплект.
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Епічна детонація: Вибух "Сонцепьока" спричинив потужну детонацію ракет, не залишили шансів ні техніці, ні екіпажу окупантів.
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Результат: Знищено установку ТОС-1А, транспортно-заряджаючу машину та групу обслуговування.
Чому це важливо?
ТОС "Солнцепек" - це одна з найжорстокіших систем озброєння РФ, яку вони використовують для випалювання наших укріплень та житлової забудови. Кожна знищена установка - це врятовані життя наших піхотинців, адже термобаричні заряди мають величезну руйнівну силу.
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Щира Дяка Воїнам!!!!
До речі, цього лайна у рашистів дуже мало, тому кожний знищений корч для них надзвичайно болюча втрата.
зомбі-московит одне і те саме
а тепер вже це сонце не пече! ХАХАХААХАХ!!!
По-друге: вдачі екіпажу з білетами в партер концерту кобзона.
А вибух епічний. Слава ЗСУ