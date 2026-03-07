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Ракетами ATACMS та SCALP уражено місце зберігання та пуску "шахедів" у донецькому аеропорту, - Генштаб. ВIДЕО

В районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

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Як зазначається, удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ.

Є пожежа та детонація

Зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію (на відео).

Крім того, у рамках зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 6-го та у ніч на 7 березня завдали противнику серії інших уражень.

Також дивіться: Росіяни почали застосовувати аналоги українських дронів "Vampire" на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО

Інші ураження

  • Зокрема уражено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (ТОТ Харківської обл.).
  • Крім того, Сили оборони били по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях: у районах Тавільжанки (ТОТ Харківської обл.), Воскресенки та Новопавлівки (ТОТ Донецької обл.).
  • Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Новогригорівки, Залізничного (ТОТ Запорізької обл.), Торського (ТОТ Донецької обл.) та Сопича на Сумщині.

"Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Системне ураження пунктів управління БпЛА, артилерійських позицій та живої сили противника послаблює його можливості щодо управління підрозділами, ведення вогню та підготовки наступальних дій", - наголосили у Генштабі.

Дивіться: Знищення ТОС-1А "Солнцепек" під час залпу та удар по штурмовиках: робота підрозділу "Фенікс" на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8482) донецький аеропорт (165) Шахед (2264)
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Топ коментарі
+12
Терміново зателефонуй Сирському. Бо він про це не знає.
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07.03.2026 12:43 Відповісти
+5
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07.03.2026 12:19 Відповісти
+5
Тобі з координатами повідомити? А взагалі ракети, якщо вони є, повинні знищувати ворога, що і робиться. Чи хай по ним прилітає???
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07.03.2026 14:24 Відповісти
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ТОЛКОВО!! Невже це отой генєсрал від СБУ це зробив, а потім і за золотом змотався??.
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07.03.2026 12:15 Відповісти
Скальпи які летять на 500 км, пускати на 150, шо можно сказати, безглузде використання дефіцитних ***********, хто це планував це ------
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07.03.2026 12:19 Відповісти
Терміново зателефонуй Сирському. Бо він про це не знає.
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07.03.2026 12:43 Відповісти
З часу коли *пішли* всюдисущого пома Бубона по ваєнним вапросам і первого зама з РНБОУ тот рузькій генерал вже не той. Кадрами заправляють інші. Та і взагалі. Дует кремльовських курсантом вибрав апробовану ще за Гітлера схему. Після 1934) року генерал Кейтель, ком дивізії в Крампніце став начальником штабу ОКВ (оберкомандовермахт), по традиції вермахту Центральний відділ головкома сухопутних військ відав кадровими питаннями і був шефом військових адьютантів Гітлера. На цей пост Кейтель висунув свого бувшого нач. штабу (1а) 7 елітного полку Шмундта. І після 4 лютого 38 року сам Гітлер призначав,знімав,нагороджував через Апарат ОКВ. Генштаб був усунутий, бо головнокомандуючого сухопутними військами не стало і ЦВ був скасований. У лютому 1934 року Гітлер одним махом усунув від командування більше 30 генералів за пропозиціями Кейтеля і Рейхенау. А апарат ОКВ був ще той. Йодля повісили,його зам Варлімонт ледь уникнув шибениці. Без криміналу залишились ті,хто пішов до війни, як Цейтцлер та Хойзінгер.
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07.03.2026 13:41 Відповісти
А хто сказав, що обидва ********** запускалися з ОДНОГО МІСЦЯ? АТАКАМС запустили з наземних платформ, з відстані в 50-100 км. А СКАЛЬПИ запустили з центральних областей, з літаків...
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07.03.2026 15:30 Відповісти
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07.03.2026 12:19 Відповісти
завтра цих ракет не буде, або Трамп скаже не давати їх. Де с... наші ракети ? Де наші авіабомби?
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07.03.2026 14:07 Відповісти
Тобі з координатами повідомити? А взагалі ракети, якщо вони є, повинні знищувати ворога, що і робиться. Чи хай по ним прилітає???
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07.03.2026 14:24 Відповісти
багато разів чули про влучання Фламінго? Один підтверджений. Тому і питання, чому ми дорогими ракетами французькі застосовуємо, а не свої ?
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07.03.2026 19:04 Відповісти
СКАЛЬПи - французські... До чого тут Трамп?
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07.03.2026 15:31 Відповісти
скальпи хоч і фрацузські, але завтра трамп заявить про санкції Франції і т.д. за передачу Україні
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07.03.2026 19:03 Відповісти
От як "заявить", а Франція погодиться - тоді й мову вестимеш... А поки-що, не мели дурниць...
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07.03.2026 19:07 Відповісти
вони не мелють. це провокатори кацапоїдні.
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07.03.2026 20:44 Відповісти
Так. Завтра ми всі помремо. Ти вже в помиральній ямі чи ще повзеш?
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08.03.2026 10:14 Відповісти
 
 