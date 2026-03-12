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Із полеглим військовослужбовцем ЗСУ Микитою Доценком попрощалися у Києві. ВIДЕО

Сьогодні, 12 березня, у Свято-Преображенському соборі відбулося прощання з воїном Збройних Сил України Микитою Даниловичем Доценком, який героїчно загинув, захищаючи Батьківщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Микита Доценко у 22 роки добровольцем пішов до лав ЗСУ і є єдиним сином генерала Данила Доценка. Вічна памʼять герою.

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