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Із полеглим військовослужбовцем ЗСУ Микитою Доценком попрощалися у Києві. ВIДЕО
Сьогодні, 12 березня, у Свято-Преображенському соборі відбулося прощання з воїном Збройних Сил України Микитою Даниловичем Доценком, який героїчно загинув, захищаючи Батьківщину.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Микита Доценко у 22 роки добровольцем пішов до лав ЗСУ і є єдиним сином генерала Данила Доценка. Вічна памʼять герою.
Втрати України
- Нагадаємо, 9 березня березня 2026 року на Східному напрямку загинув льотчик та Герой України Олександр Довгач, який був командиром 39 бригади тактичної авіації.
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