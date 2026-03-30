Родина директора Рівненської АЕС та фігуранта "плівок Міндіча" Ткача обзавелася елітною нерухомістю та автопарком, - Bihus.Info. ВIДЕО

Родина очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача, який фігурує на плівках операції "Мідас", збудувала маєток під Києвом, інвестувала у пентхаус у столичній новобудові та зібрала колекцію автомобілів, включно з BMW X7 за півтори сотні тисяч доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Фігурант "плівок Міндіча"

Тарас Ткач все життя працює в структурі НАЕК "Енергоатом". Він починав в Енергодарі на Запорізькій АЕС, з 2017 до 2025 очолював виконавчу дирекцію з виробництва та ремонтів, а від вересня минулого року – керує Рівненською АЕС.

Журналісти зазначають, що прізвище Ткача фігурує у прослушках справи "Мідас". Призначення "Ткача на Ровенской" зокрема обговорюють підозрювані Ігор Миронюк (ексрадник міністра енергетики Галущенка, - ред.) та Дмитро Басов (колишній головний безпековик "Енергоатома", - ред.).

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Маєток

За даними реєстрів, у самого Ткача із майна – лише стара приватизована квартира на Позняках, потриманий Mitsubishi Outlander і земельна ділянка в селі Ходосівка під Києвом.

Однак журналісти з’ясували, що ділянка розташована в елітному КМ "Обрій Фемелі Клаб" і що на ній уже давно зведений маєток.

Bihus.Info зауважують, що дані про маєток в реєстрі відсутні, тому точна площа і вартість невідомі.

Водночас у 2020 році, коли посадовець купував ділянку, ціни забудовника стартували від 11 млн грн за будинок (за актуальним курсом – 400 тис. дол.).

"Щоб осилити таку суму, Ткачу з дружиною треба було б викласти до копійки всі свої доходи за 4 роки. Разом з цим, за даними слідства, саме на стику 2020-2021 в Енергоатомі почали відбуватися події, які пізніше ляжуть в основу справи "Мідас"", - зазначають розслідувачі.

Декларацій Ткач уже багато років не подає, а на запит журналістів відповів, що точної площі будинку не знає, скільки витрачено на нього грошей – теж нібито не рахував, бо роботи оплачували поетапно і ситуативно. В експлуатацію, за словами посадовця, будинок не введений, з кількох причин – на землі лежать арешти через кримінальне провадження щодо забудови, а сам будинок нібито досі не завершений.

Водночас, як зауважують журналісти, на вигляд будинок не просто завершений, а й обжитий. Ба більше, на фото та відео в соцмережах забудовника видно, що він міг бути завершений ще у 2023-2024 роках – в той період уже був завершений і фасад, і ландшафтний дизайн, і спортивний майданчик, а у вікнах вже висіли фіранки.

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Пентхаус та авто

Окрім того, на батьків Ткача в 2022-2025 році була оформлена нерухомість у столичному ЖК "Тайм" – квартира площею 160 кв.м (вірогідно двоповерховий пентхаус) та два паркомісця. Квартиру продали буквально за кілька тижнів до виходу НАБУ та САП в публічну площину по справі "Мідас", зауважують у Bihus.Info.

Також на матір посадовця записувалися дорогі автівки. У 2021 році це була BMW Х6, а в 2025 її замінили на BMW X7 XDRIVE 40D, цін на які мати Ткача нібито не пам’ятає.

Водночас за даними архівних оголошень про продаж, ринкова вартість першої складала орієнтовно 80 тис. дол., а другої – вже понад 140 тис. дол. Саме на останній Ткач цьогоріч, за даними джерел журналістів, виїздив за кордон.

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Що відповів Ткач?

Ткач у коментарі журналістам заявив, що все батьківське майно – купувалося саме батьками, ба більше – маєток в Ходосівці вони нібито також будують спільно, на заощадження всієї родини.

Зокрема, з його слів, після виходу на пенсію батьки працювали на будівництві АЕС в Індії, де батько був заступником головного інженера АЕС і мав високі доходи. Як доказ Ткач надав журналістам податковий документ батька із зарплатнею по річному контракту.

Журналісти підрахували, що такий рівень доходів цілком пояснює особисте майно батьків - після повернення з Індії вони придбали новий приватний будинок у Борисполі, інвестували там же в новий ЖК, а ще купили новий автомобіль Suzuki.

Проте, як зазначають у Bihus.Info, малоймовірно, що вони могли б покрити решту інвестицій, з усім будівництвом та автопарком включно.

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