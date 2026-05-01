Російські військові маскуються під цивільних на Оріхівському напрямку, - ГУР. АУДIО

Російські військові на Оріхівському напрямку в Запорізькій області використовують цивільний одяг для маскування під час пересування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки.

За даними ГУР, такі дії фіксуються серед підрозділів 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії.

Українська розвідка зазначає, що подібна практика має системний характер і використовується для ускладнення виявлення російських військових на полі бою.

Маскування та переміщення під виглядом цивільних

За даними ГУР, переодягання дозволяє окупантам знизити ризик ураження з боку Сил оборони України.

У перехоплених розмовах зафіксовано координацію таких дій між підрозділами. Військові обговорюють маршрути та дають вказівки щодо прихованого переміщення.

"Можете висуватися, ви ж по громадянці, тільки слухайте небо, слухайте небо", – йдеться в одному з перехоплень російських військових.

Оцінка експертів і ризики для цивільних

Фахівці з міжнародного гуманітарного права наголошують, що використання цивільного одягу під час бойових дій може розглядатися як порушення правил ведення війни. Такі дії ускладнюють розрізнення між військовими та цивільними.

У ГУР підкреслюють, що подібна тактика створює додаткові ризики для місцевого населення, адже підвищує ймовірність помилкових уражень у зоні бойових дій.

Також зазначається, що використання цивільного одягу як елементу маскування може свідчити про спробу приховати реальне переміщення підрозділів.

Раніше у ГУР повідомили, що РФ хоче завербувати до 20 тисяч іноземців та мігрантів у 2026 році.

