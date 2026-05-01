Російські військові маскуються під цивільних на Оріхівському напрямку, - ГУР. АУДIО
Російські військові на Оріхівському напрямку в Запорізькій області використовують цивільний одяг для маскування під час пересування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління розвідки.
За даними ГУР, такі дії фіксуються серед підрозділів 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії.
Українська розвідка зазначає, що подібна практика має системний характер і використовується для ускладнення виявлення російських військових на полі бою.
Маскування та переміщення під виглядом цивільних
За даними ГУР, переодягання дозволяє окупантам знизити ризик ураження з боку Сил оборони України.
У перехоплених розмовах зафіксовано координацію таких дій між підрозділами. Військові обговорюють маршрути та дають вказівки щодо прихованого переміщення.
"Можете висуватися, ви ж по громадянці, тільки слухайте небо, слухайте небо", – йдеться в одному з перехоплень російських військових.
Оцінка експертів і ризики для цивільних
Фахівці з міжнародного гуманітарного права наголошують, що використання цивільного одягу під час бойових дій може розглядатися як порушення правил ведення війни. Такі дії ускладнюють розрізнення між військовими та цивільними.
У ГУР підкреслюють, що подібна тактика створює додаткові ризики для місцевого населення, адже підвищує ймовірність помилкових уражень у зоні бойових дій.
Також зазначається, що використання цивільного одягу як елементу маскування може свідчити про спробу приховати реальне переміщення підрозділів.
