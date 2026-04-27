Бійці "Артану" ліквідували у ближньому бою кількох росіян на Запорізькому напрямку: "Оцього я за#башив. Рацію забирай. І ножа - буде мій наградний". ВIДЕО

У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явився відеозапис, на якому бійці спецпідрозділу ГУР МО "Артан" інспектують приміщення одразу після завершення бойового зіткнення з російськими окупантами. Бій відбувся на Запорізькому напрямку.

На кадрах зафіксовано, як українські спецпризначенці проводять огляд місця бою та обшукують тіла ліквідованих загарбників. Судячи з діалогу воїнів, їм вдалося знищити щонайменше двох росіян у ближньому бою. Один із окупантів був одягнений у камуфляж типу "мультикам" і намагався скористатися аптечкою перед смертю.

"Оцього я за#башив. Оцього я вже вбив. Забирай, забирай рацію. Ножа забери, це буде мій наградний. Кармани, штани. А я бачив де був? А я тут сидів. Та хай буде, бл#дь. П#дар в мультикамі. Бачиш? Аптечку доставав собі. Все, все, уй#буємо. Все, ну його нах#й", - каже один із бійців на записі.

Увага! Ненормативна лексика!

Топ коментарі

+23
+23
27.04.2026 14:24 Відповісти
+15
По-більше вам хлопці цього наградного!
27.04.2026 14:46 Відповісти
+13
Отличная работа. Хороший рюский должен быть мёртвым и ножик ему не к чему...
27.04.2026 14:29 Відповісти
27.04.2026 14:24 Відповісти
Дуже цікаве відео, на ньому окупант чомусь лежить точно в такому ж екіпіруванні як і наші воїни. Це має викликати питання куди діється Західна допомога після того, як перетинає Український кордон. За забарвленням дуже сильно схоже на британський паттерн.
27.04.2026 14:29 Відповісти
Ходим по ми,що підари в мультікамі. А снаряга яка в них повинна бути? Кольчуга і спис? Забудьте за чмонь.
27.04.2026 14:45 Відповісти
Та нічого тут дивного... Їх "Ратнік" - "гімно з гімна"... Суцільна синтетика, у якій, взимку холодно, а влітку - жарко. А ще вона горить і плавиться, при контакті з вогнем... От вони й стараються, за нагоди, перевдягаться у трофейну форму ... Почалося все, ще з АТО - коли вони з наших убитих та полонених, черевики знімали... Знайомий "снайперував" - так казав, що , коли бачив групу, то бив , спочатку, командира, потім - кулеметника. А потім "відстрілював" отаких мародерів, у нашій взуванці та одягу...
А одяг може потрапить, їм у руки, і при нашому відступі - коли їм у руки потрапить бліндаж, чи якийсь польовий склад... Це війна...
27.04.2026 14:55 Відповісти
Русня купує давно мультикам і якісне спорядження по всьому світу через інтернет магазини, хоча це для них дуже дорого виходить.
27.04.2026 17:31 Відповісти
Ну, у них, подібне - не масове явище... "Ідейні", та "любителі воєнного екстріму", давно кінчилися - а "бидло", на подібне, гроші витрачать, не стане, краще проп'ють, чи на "ширку" витратять...
27.04.2026 17:36 Відповісти
В 2022р високу шишку взяли в полон. Він був у шкарпетках ЗСУ. В Херсонській обл, оркам цілий склад військового одягу дістався.
27.04.2026 17:41 Відповісти
Отличная работа. Хороший рюский должен быть мёртвым и ножик ему не к чему...
27.04.2026 14:29 Відповісти
По-більше вам хлопці цього наградного!
27.04.2026 14:46 Відповісти
Рік тому до мене на позицію забрали два під%ра. Заблукали. Ми сиділи в погребі, вони закидували нас гранатами. Врятували наші "пілоти" і те, що обидва були новобранцями, мабуть, перший вихід. Обидва в новенькому мультику і класних тапках.
27.04.2026 21:10 Відповісти
 
 