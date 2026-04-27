Бійці "Артану" ліквідували у ближньому бою кількох росіян на Запорізькому напрямку: "Оцього я за#башив. Рацію забирай. І ножа - буде мій наградний". ВIДЕО
У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явився відеозапис, на якому бійці спецпідрозділу ГУР МО "Артан" інспектують приміщення одразу після завершення бойового зіткнення з російськими окупантами. Бій відбувся на Запорізькому напрямку.
На кадрах зафіксовано, як українські спецпризначенці проводять огляд місця бою та обшукують тіла ліквідованих загарбників. Судячи з діалогу воїнів, їм вдалося знищити щонайменше двох росіян у ближньому бою. Один із окупантів був одягнений у камуфляж типу "мультикам" і намагався скористатися аптечкою перед смертю.
"Оцього я за#башив. Оцього я вже вбив. Забирай, забирай рацію. Ножа забери, це буде мій наградний. Кармани, штани. А я бачив де був? А я тут сидів. Та хай буде, бл#дь. П#дар в мультикамі. Бачиш? Аптечку доставав собі. Все, все, уй#буємо. Все, ну його нах#й", - каже один із бійців на записі.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А одяг може потрапить, їм у руки, і при нашому відступі - коли їм у руки потрапить бліндаж, чи якийсь польовий склад... Це війна...