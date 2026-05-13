У Башкортостані горить стратегічна нафтоперекачувальна станція "Нурлино". ВIДЕО
У Республіці Башкортостан (РФ) спалахнула масштабна пожежа на стратегічному об'єкті паливної інфраструктури - лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Нурлино". Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей об'єкт є найбільшим і найважливішим вузлом у структурі "Транснефть-Урал".
ЛПДС "Нурлино" відіграє критичну роль у логістиці російської сирої нафти. Через станцію проходить магістральний нафтопровід Усть-Балик - Курган - Уфа - Альметьєвськ (УБКУА). Об'єкт забезпечує приймання, зберігання, змішування та подальшу перекачку нафти із Західного Сибіру та Уралу.
Чому цей об'єкт є стратегічним:
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Експортний напрямок: Через "Нурлино" йдуть основні потоки нафти у бік морських терміналів Чорного моря — Новоросійська, Туапсе та Тамані.
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Забезпечення НПЗ: Станція живить сировиною нафтопереробні заводи півдня Російської Федерації.
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Технологічне значення: Це ключовий хаб для компаундування (змішування) різних сортів нафти перед їх подальшим транспортуванням.
На оприлюднених у мережі кадрах видно густий чорний дим на території станції. Зупинка або пошкодження обладнання на такому вузлі може спричинити серйозні збої в усій системі магістральних трубопроводів РФ та обмежити можливості експорту російської нафти через південні порти. Причини займання наразі уточнюються.
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На території ЛВДС «Нурліно» розміщені НПС нафтопроводів Нижньовартовськ-Курган-Куйбишев (НКК), Усть-Балик-Курган-Уфа-Альметьевськ (УБКУА), Туймази-Омськ-Новосибірськ-1(ТОН-1), призначені для прийому та подальшої перекачки західносибірських нафт по магістральним нафтопроводам НКК, УБКУА та башкирських нафт по магістральному нафтопроводу ТОН-1.
ЛВДС має резервуарний парк нафтопроводу УБКУА, що складається із чотирьох резервуарів РВС-20000, та резервуарний парк нафтопроводу НКК, що складається з дванадцяти резервуарів із понтонами РВСП-20000. Так що горти там є чому. І будо би гарно якщо би ще і якісь насоси теж були би уражен. Частина насоів там імпортна - підпірна насосна нафтопроводу НКК з чотирма насосами фірми "Вортінгтон" знаходяться на відкритому майданчику.