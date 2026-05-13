В Башкортостане горит стратегическая нефтеперекачивающая станция "Нурлино". ВИДЕО

В Республике Башкортостан (РФ) произошел масштабный пожар на стратегическом объекте топливной инфраструктуры — линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино". Как сообщает Цензор.НЕТ, этот объект является крупнейшим и важнейшим узлом в структуре "Транснефть-Урал".

ЛПДС "Нурлино" играет критическую роль в логистике российской сырой нефти. Через станцию проходит магистральный нефтепровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск (УБКУА). Объект обеспечивает приемку, хранение, смешивание и дальнейшую перекачку нефти из Западной Сибири и Урала.

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Почему этот объект является стратегическим:

Экспортное направление: Через "Нурлино" идут основные потоки нефти в сторону морских терминалов Черного моря — Новороссийска, Туапсе и Тамани .

Обеспечение НПЗ: Станция снабжает сырьем нефтеперерабатывающие заводы юга Российской Федерации.

Технологическое значение: Это ключевой хаб для компаундирования (смешивания) различных сортов нефти перед их дальнейшей транспортировкой.

На опубликованных в сети кадрах виден густой черный дым на территории станции. Остановка или повреждение оборудования на таком узле может вызвать серьезные сбои во всей системе магистральных трубопроводов РФ и ограничить возможности экспорта российской нефти через южные порты. Причины возгорания в настоящее время уточняются.

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