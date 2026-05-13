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В Башкортостане горит стратегическая нефтеперекачивающая станция "Нурлино". ВИДЕО

В Республике Башкортостан (РФ) произошел масштабный пожар на стратегическом объекте топливной инфраструктуры — линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино". Как сообщает Цензор.НЕТ, этот объект является крупнейшим и важнейшим узлом в структуре "Транснефть-Урал".

ЛПДС "Нурлино" играет критическую роль в логистике российской сырой нефти. Через станцию проходит магистральный нефтепровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск (УБКУА). Объект обеспечивает приемку, хранение, смешивание и дальнейшую перекачку нефти из Западной Сибири и Урала.

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Почему этот объект является стратегическим:

  • Экспортное направление: Через "Нурлино" идут основные потоки нефти в сторону морских терминалов Черного моря — Новороссийска, Туапсе и Тамани.

  • Обеспечение НПЗ: Станция снабжает сырьем нефтеперерабатывающие заводы юга Российской Федерации.

  • Технологическое значение: Это ключевой хаб для компаундирования (смешивания) различных сортов нефти перед их дальнейшей транспортировкой.

На опубликованных в сети кадрах виден густой черный дым на территории станции. Остановка или повреждение оборудования на таком узле может вызвать серьезные сбои во всей системе магистральных трубопроводов РФ и ограничить возможности экспорта российской нефти через южные порты. Причины возгорания в настоящее время уточняются.

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нефть (2281) пожар (6263) Уфа (21) Башкортостан (19)
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Топ комментарии
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13.05.2026 09:34 Ответить
+14
ЛВДС "Нурліно" (54°47'44.0"N 55°32'44.0"E) - одна з найбільших нафтоперекачувальних станцій у ВАТ "Уралсибнафтопровід".
На території ЛВДС «Нурліно» розміщені НПС нафтопроводів Нижньовартовськ-Курган-Куйбишев (НКК), Усть-Балик-Курган-Уфа-Альметьевськ (УБКУА), Туймази-Омськ-Новосибірськ-1(ТОН-1), призначені для прийому та подальшої перекачки західносибірських нафт по магістральним нафтопроводам НКК, УБКУА та башкирських нафт по магістральному нафтопроводу ТОН-1.
ЛВДС має резервуарний парк нафтопроводу УБКУА, що складається із чотирьох резервуарів РВС-20000, та резервуарний парк нафтопроводу НКК, що складається з дванадцяти резервуарів із понтонами РВСП-20000. Так що горти там є чому. І будо би гарно якщо би ще і якісь насоси теж були би уражен. Частина насоів там імпортна - підпірна насосна нафтопроводу НКК з чотирма насосами фірми "Вортінгтон" знаходяться на відкритому майданчику.
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13.05.2026 09:51 Ответить
+9
Гарне задимлєніє! 😁
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13.05.2026 09:37 Ответить

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