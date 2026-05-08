Дрон-камикадзе попал в здание отделения ФСБ в Чечне. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись успешной атаки украинского беспилотника на здание управления ФСБ РФ в поселке Знаменское в Чеченской Республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент прилета и взрыв зафиксировала камера наблюдения, установленная на одном из соседних зданий.

Лавров Сергей (2395) ФСБ (1995) Чечня (624) дроны (7027)
Топ комментарии
А шо там на "красной площі"? Все добре?
показать весь комментарий
08.05.2026 13:03 Ответить
нехай святкують свій парад
показать весь комментарий
08.05.2026 13:06 Ответить
Нііі ...
склеп поклоніння сатані потрібно зруйнувати
показать весь комментарий
08.05.2026 13:11 Ответить
«А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!»
показать весь комментарий
08.05.2026 13:52 Ответить
удар по чекістам це удар по ідеології ,московити раби почнуть зневірюватися і не слухатися ...
чесно сказати тактика неймовірна, навіть так , тактика ідеальна
показать весь комментарий
08.05.2026 13:10 Ответить
"Как тібе украінскій кіньджьал, дон?"
показать весь комментарий
08.05.2026 13:13 Ответить
Дін-Дон, овцелюби!
показать весь комментарий
08.05.2026 13:14 Ответить
Який результат? Скільки чого, кого і на начого це було? Можна стрляти по горбцям і не вбити жодного...
показать весь комментарий
08.05.2026 13:20 Ответить
результат на фото
СЛАВА УКРАЇНІ
показать весь комментарий
08.05.2026 13:59 Ответить
Нахера той скотомогильник показувати? Що це змінить? Та нехай їх хоч мільйони будуть, тих хрестів над дохлими кацапами. А кількість могил під жовто-блакитними прапорами не хочеться показати? Під якими лежать найкращі сини й дочки українського народу? І чому в Україні гектари тих могил з'явилися, пояснити не хочеться? А, ні, звісно, у нас же одні перемоги і майже без втрат. Під геніальним керівництвом генералісімуса квартального.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:40 Ответить
Це мабуть штучне фото. Хотілося б, але навряд чи.
показать весь комментарий
09.05.2026 00:03 Ответить
Якщо справжнє, то гут.
Цікаве спостереження - там не усі хрести, є ще мусульманські стели.
показать весь комментарий
09.05.2026 00:32 Ответить
Офіційний коментар дона-гондона:

"Дон, атам-дон-дон-дон-мстім, єслі-дон-дон-да-дон-дон-дон-живу!!!!!!"
показать весь комментарий
08.05.2026 13:25 Ответить
Це просто чудово !
показать весь комментарий
08.05.2026 13:35 Ответить
злі язики кажуть, що кадировці теж ненавидять фсб!
показать весь комментарий
08.05.2026 13:53 Ответить
Так хто ж наводив?!
показать весь комментарий
08.05.2026 14:47 Ответить
фсб сусідньої рос. області
показать весь комментарий
09.05.2026 00:29 Ответить
Як це допомагає зупинити наступ рашистів в Україні - ніяк. Може всеж таки бити по вузлових станціях ржд.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:52 Ответить
Скільки там знищено фсб-ешників ?
Вам що, одного дрона жалко на святе діло ??
показать весь комментарий
09.05.2026 00:30 Ответить
ДА ХОТЬ ОДНОГО РОДСТВЕННИКА ПУТИНА УЖЕ УБЬЮТ !!!???
показать весь комментарий
09.05.2026 05:08 Ответить
 
 