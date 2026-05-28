2 151 19

Крістерссон про можливу реакцію РФ на передачу Україні Gripen: Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені. ВIДЕО

Швеція та інші країни регіону добре підготовлені до будь-яких російських дій і гібридних загроз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав прем’єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Реакція РФ

Так, Крістерссона запитали про можливу реакцію з боку Росії на передачу Україні літаків Gripen.

"Ми знаємо дуже добре, що Росія думає про країни, які надають допомогу Україні і це не здивує нас. І так само, що вони думають про країни, які діють проти російського "тіньового флоту", приміром, у Балтійському морі чи в інших водах. Ми про це доволі добре поінформовані", – розповів він.

Крістерссон наголосив що Швеція, зокрема, підготовлена до російських реакцій.

"Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені до різноманітних російських реакцій, гібридних загроз та продовження будь-яких інших цих речей. Тому це власне нічого не змінює особливо", – додав прем’єр Швеції.

Що передувало

Топ коментарі
Так чи інакше, але шведські літаки - дуже добре для України, за що шведам - велика подяка.
28.05.2026 15:54 Відповісти
Дякуємо, всім варягам!
28.05.2026 15:42 Відповісти
Відповідь не кловуна, а чоловіка.
28.05.2026 15:42 Відповісти
а раптом пуйло нападе
28.05.2026 15:40 Відповісти
Шашлыки жарить они не будут
28.05.2026 16:00 Відповісти
Україні дозволили купити Гріпени бо Швеція не боїться відповіді росії. Франція та Німеччина досі бояться реакції путіна і тому Рафалі та Єврофайтер Тайфун нам навіть не пропонують!
28.05.2026 16:13 Відповісти
Ну ми не інваліди, давно мали мати щось своє, наприклад ракети і системи ППО. Але чомусь Верховний все витратив на асфальт і кожного року травить людей, то на США, то на Францію, то Німеччину, що чогось не дали.
Не зовсім добре пам'ятаю, але знаю, що точно в жовтні 2025 року Зеленський звітував народу, що домовився про 150 літаків грипен і що скоро вони будуть в Україні. То це вже по другому колу?
28.05.2026 16:44 Відповісти
Як бісить що всі до сих пір бояться реакції бункерного старого щура. Вас не бентежить що бункерний Чорт вже веде третю світову війну і не збирається зупинятися?
28.05.2026 15:44 Відповісти
Їх бентежить лише ймовірність того, що ***** може напасти на ще когось окрім України. А в Україні хай воює, поки не винесуть вперед ногами.

08.03.2022 було сформовано ціль НАТО у цій війні: "У НАТО закликали https://www.dw.com/uk/u-nato-zaklykaly-ne-dozvolyty-viini-vyity-za-mezhi-ukrainy/a-61055645 не дозволити війні вийти за межі України"
28.05.2026 15:49 Відповісти
Та нікого старий щур не бентежить. Це тупуватий тролінг.
28.05.2026 16:18 Відповісти
Шведи на випередження послали кацапів за кораблем, не чекаючи на їх незадоволену хрюканину, знаючи, що вона буде.
28.05.2026 15:46 Відповісти
"Ми до всього готові, але допомогти Україні своїми військами не готові, бо ну його нафуй"
28.05.2026 15:47 Відповісти
За Україну мають воювати шведи, а за Швецію українці?
28.05.2026 15:56 Відповісти
Самое смешное что после войны если она когда-нибудь закончится мы подпишем стопятсот безпекових угод с европкой и да, мы будем воевать
28.05.2026 16:13 Відповісти
Все готовые вступили в НАТО. Совпадение, скорее всего.
28.05.2026 15:56 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
28.05.2026 15:57 Відповісти
Після такого пафосу доведеться купити у них всі літаки.
28.05.2026 16:03 Відповісти
Хай живе у ваших серцях Улоф Пальме!
28.05.2026 17:17 Відповісти
А хто ж тоди занепокен реакцией путина? цензор?
28.05.2026 20:33 Відповісти
 
 