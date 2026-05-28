Крістерссон про можливу реакцію РФ на передачу Україні Gripen: Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені. ВIДЕО
Швеція та інші країни регіону добре підготовлені до будь-яких російських дій і гібридних загроз.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав прем’єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
Реакція РФ
Так, Крістерссона запитали про можливу реакцію з боку Росії на передачу Україні літаків Gripen.
"Ми знаємо дуже добре, що Росія думає про країни, які надають допомогу Україні і це не здивує нас. І так само, що вони думають про країни, які діють проти російського "тіньового флоту", приміром, у Балтійському морі чи в інших водах. Ми про це доволі добре поінформовані", – розповів він.
Крістерссон наголосив що Швеція, зокрема, підготовлена до російських реакцій.
"Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені до різноманітних російських реакцій, гібридних загроз та продовження будь-яких інших цих речей. Тому це власне нічого не змінює особливо", – додав прем’єр Швеції.
Що передувало
- Нагадаємо, цього дня прем'єр-міністра Швеції Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна купить "всі 150 винищувачів", а також висловив сподівання, що фінансування буде достатньо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не зовсім добре пам'ятаю, але знаю, що точно в жовтні 2025 року Зеленський звітував народу, що домовився про 150 літаків грипен і що скоро вони будуть в Україні. То це вже по другому колу?
08.03.2022 було сформовано ціль НАТО у цій війні: "У НАТО закликали https://www.dw.com/uk/u-nato-zaklykaly-ne-dozvolyty-viini-vyity-za-mezhi-ukrainy/a-61055645 не дозволити війні вийти за межі України"