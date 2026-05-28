Крістерссон про можливу реакцію РФ на передачу Україні Gripen: Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені. ВIДЕО

Швеція та інші країни регіону добре підготовлені до будь-яких російських дій і гібридних загроз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав прем’єр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Реакція РФ

Так, Крістерссона запитали про можливу реакцію з боку Росії на передачу Україні літаків Gripen.

"Ми знаємо дуже добре, що Росія думає про країни, які надають допомогу Україні і це не здивує нас. І так само, що вони думають про країни, які діють проти російського "тіньового флоту", приміром, у Балтійському морі чи в інших водах. Ми про це доволі добре поінформовані", – розповів він.

Крістерссон наголосив що Швеція, зокрема, підготовлена до російських реакцій.

"Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені до різноманітних російських реакцій, гібридних загроз та продовження будь-яких інших цих речей. Тому це власне нічого не змінює особливо", – додав прем’єр Швеції.

Що передувало

Нагадаємо, цього дня прем'єр-міністра Швеції Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна купить "всі 150 винищувачів", а також висловив сподівання, що фінансування буде достатньо.

