Вимагали $1 млн за постачання дронів: Викрито посадовця ДПСУ та власника приватної компанії, - САП. ВIДЕО
Посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників повідомлено про підозру у вимаганні $1 млн.
Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Слідством встановлено, що посадовець адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства.
"Попри плани спільників до участі в тендері долучилось ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн.
Дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його товариства. Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн. У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу", - йдеться в повідомленні.
Зважаючи на те, що плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру.
Так, підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору.
"Він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб остаточно запевнити його в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з Адміністрацією відомства.
Розмір неправомірної вигоди складав 1 млн доларів США (5-10 % від загальної суми майбутнього договору). Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ", - додали у САП.
Посадовцю ДПСУ інкримінують ч. 4 ст. 368 КК України, власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України
Слідство триває.
"Колишнього очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека підозрюють у причетності до контрабанди цигарок. Утім, він очолив один із бойових загонів."
Цікаво, а цього посадавця поставлять командувати бригадою чи тільки батальйоном?