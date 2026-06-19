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Український дрон-розвідник шугає у небі над окупованим Донецьком. ВIДЕО

У мережі з'явилися унікальні свіжі кадри з тимчасово окупованого Донецька, зняті з українського безпілотного літального апарату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішний політ над обласним центром, який перебуває під контролем загарбників з 2014 року, здійснили оператори розвідувального БПЛА 42-ї окремої механізованої бригади.

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На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано панораму тимчасово окупованого міста з висоти пташиного польоту. Попри наявність у ворога систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), український розвідувальний дрон безперешкодно пролетів над міською забудовою, зафіксувавши поточну ситуацію в Донецьку.

Дивіться: Український дрон патрулює об’їзну дорогу в окупованому Донецьку. ВIДЕО

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6002) Донецьк (965) розвідка (3927) Донецька область (11356) 42 окрема механізована бригада (29) Донецький район (67)
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