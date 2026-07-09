Позивний Сапфір: 21-річна командирка батареї артрозвідки полку "Скеля" про службу, авторитет та упередження. ВIДЕО

У військовій академії їй казали, що з неї нічого не вийде. Але вона не звертала уваги на чужі слова й упевнено йшла до своєї мети, попри стереотипи та упередження. Після випуску свідомо обрала полк "СКЕЛЯ" - тому що хотіла служити в одному з найефективніших штурмових підрозділів України. Сьогодні вона - офіцер, який відповідає за людей, ухвалює складні рішення та власним прикладом доводить: професіоналізм не залежить від статі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували інтерв'ю 21-річної випускниці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з позивним Сапфір. Дівчина має звання лейтенанта й обіймає посаду командира батареї артилерійської розвідки, перебуваючи на війні з 2022 року. Офіцерка розповіла про специфіку бойової роботи підрозділу, формування колективу з нуля та подолання упереджень з боку колег і цивільних.

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За словами Сапфір, її батарея займається виявленням позицій противника, ворожої артилерії, РСЗВ, систем ППО та штурмових пілотів БпЛА.

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