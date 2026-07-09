УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13228 відвідувачів онлайн
Новини Відео Жінки в ЗСУ
2 646 20

Позивний Сапфір: 21-річна командирка батареї артрозвідки полку "Скеля" про службу, авторитет та упередження. ВIДЕО

У військовій академії їй казали, що з неї нічого не вийде. Але вона не звертала уваги на чужі слова й упевнено йшла до своєї мети, попри стереотипи та упередження. Після випуску свідомо обрала полк "СКЕЛЯ" - тому що хотіла служити в одному з найефективніших штурмових підрозділів України. Сьогодні вона - офіцер, який відповідає за людей, ухвалює складні рішення та власним прикладом доводить: професіоналізм не залежить від статі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували інтерв'ю 21-річної випускниці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з позивним Сапфір. Дівчина має звання лейтенанта й обіймає посаду командира батареї артилерійської розвідки, перебуваючи на війні з 2022 року. Офіцерка розповіла про специфіку бойової роботи підрозділу, формування колективу з нуля та подолання упереджень з боку колег і цивільних.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Сапфір, її батарея займається виявленням позицій противника, ворожої артилерії, РСЗВ, систем ППО та штурмових пілотів БпЛА.

Читайте: Кількість офіцерок у ЗСУ зросла з 4% до 21% за останні два роки, - радниця Генштабу Григор’єва

Читайте також: "Немає вороття": як до "Хартії" приєднуються жінки та що їх мотивує. Репортаж американського видання NPR

Автор: 

жінки (693) офіцер (104) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
"перебуваючи на війні з 2022 року" - з 17 років!
Коли ж вона встигла академію закінчити???
Математику хтось не вчив.
показати весь коментар
09.07.2026 12:20 Відповісти
+6
Ну якщо їй виповнилось 18 в вересні (наприклад) 2022 року в в цей же день вона підписала контракт. То в вересні 26 їй буде 22.
Але я сам з 22 року, і все прекрасно розумію, там по лицю і формам все зрозуміло.
І що б хто не говорив, нема шансів у жінки, отримати бойову керівну посаду якщо вона не мазана, або не являється чиєюсь польовою дружиною.
показати весь коментар
09.07.2026 12:26 Відповісти
+6
На жаль це бачать не тільки ухилятися, в й діючі військові. І смішно чомусь, саме діючим військовим.
Як думаєте чому смішно?
показати весь коментар
09.07.2026 12:28 Відповісти

Завантаження...

 
 