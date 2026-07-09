Позывной "Сапфир": 21-летняя командир батареи артиллерийской разведки полка "Скала" о службе, авторитете и предвзятости. ВИДЕО
В военной академии ей говорили, что у неё ничего не выйдет. Но она не обращала внимания на чужие слова и уверенно шла к своей цели, несмотря на стереотипы и предрассудки. После выпуска сознательно выбрала полк "СКАЛА" — потому что хотела служить в одном из самых эффективных штурмовых подразделений Украины. Сегодня она — офицер, отвечающий за людей, принимающий сложные решения и собственным примером доказывающий: профессионализм не зависит от пола.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовали интервью 21-летней выпускницы Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с позывным "Сапфир". Девушка имеет звание лейтенанта и занимает должность командира батареи артиллерийской разведки, находясь на войне с 2022 года. Офицер рассказала о специфике боевой работы подразделения, формировании коллектива с нуля и преодолении предрассудков со стороны коллег и гражданских лиц.
По словам "Сапфир", её батарея занимается обнаружением позиций противника, вражеской артиллерии, РСЗО, систем ПВО и пилотов штурмовых БПЛА.
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Коли ж вона встигла академію закінчити???
Математику хтось не вчив.
Як думаєте чому смішно?