Дрон атакує російську вантажівку, набиту окупантами. ВIДЕО
Воїни українського підрозділу "B-2" здійснили точне влучання за допомогою дрона-камікадзе по військовому вантажному автомобілю, заповненому особовим складом російських окупаційних військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку було проведено в тиловому районі тимчасово окупованої території Луганської області.
На оприлюднених кадрах видно, як дрон атакує вантажівку та упритул наближається до неї.
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