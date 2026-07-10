Дрон атакує російську вантажівку, набиту окупантами. ВIДЕО

Воїни українського підрозділу "B-2" здійснили точне влучання за допомогою дрона-камікадзе по військовому вантажному автомобілю, заповненому особовим складом російських окупаційних військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку було проведено в тиловому районі тимчасово окупованої території Луганської області.

На оприлюднених кадрах видно, як дрон атакує вантажівку та упритул наближається до неї.

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