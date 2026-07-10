Дрон атакует российский грузовик, забитый оккупантами, в Луганской области
Бойцы украинского подразделения "B-2" нанесли точный удар с помощью дрона-камикадзе по военному грузовику, заполненному личным составом российских оккупационных войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешная атака была проведена в тыловом районе временно оккупированной территории Луганской области.
На обнародованных кадрах видно, как дрон атакует грузовик и вплотную приближается к нему.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль