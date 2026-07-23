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Z-воєнкор Сладков лякає Скабєєву призначенням нового головнокомандувача ЗСУ: "Лютый враг! Нелюдь высшей категории!". ВIДЕО
Російські пропагандисти не приховують страху після офіційного призначення генерал-майора Михайла Драпатого Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський "воєнкор" Олександр Сладков в ефірі пропагандистського шоу Ольги Скабєєвої застеріг аудиторію та російських військових від будь-яких ілюзій щодо полегшення ситуації на фронті.
"Лютый враг! Нелюдь высшей категории!", - заявив Z-воєнкор, розповівши про бойовий шлях Драпатого на російсько-українській війні.
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І з'явився вислів: "Життя треба прожить так, щоб вороги тебе боялися навіть мертвого...".
А зараз кацапня починає лякать сама себе, іменем Драпатого... Людина ще навіть не розвернулася на новій посаді - а страх уже йде поперед неї...