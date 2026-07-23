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Z-воєнкор Сладков лякає Скабєєву призначенням нового головнокомандувача ЗСУ: "Лютый враг! Нелюдь высшей категории!". ВIДЕО

Російські пропагандисти не приховують страху після офіційного призначення генерал-майора Михайла Драпатого Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський "воєнкор" Олександр Сладков в ефірі пропагандистського шоу Ольги Скабєєвої застеріг аудиторію та російських військових від будь-яких ілюзій щодо полегшення ситуації на фронті.

"Лютый враг! Нелюдь высшей категории!", - заявив Z-воєнкор, розповівши про бойовий шлях Драпатого на російсько-українській війні.

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пропаганда (2956) Скабєєва Ольга (51) Драпатий Михайло (55)
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Топ коментарі
+38
«Ви ето так гаваріте, как будто ето што-та плахоє»

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23.07.2026 09:56 Відповісти
+32
вогонь!
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23.07.2026 09:51 Відповісти
+28
Коли армія Махна пройшлася бурею, по таврійських степах, ріжучи денікінські війська (в тому числі і "дику дивізію", сформовану, переважно, з чеченців), то десятки років, по тому, чеченські матері лякали своїх дітей "махном". Потім десятки років (та й зараз), російські матері лякають своїх дітей "бандерою"...
І з'явився вислів: "Життя треба прожить так, щоб вороги тебе боялися навіть мертвого...".
А зараз кацапня починає лякать сама себе, іменем Драпатого... Людина ще навіть не розвернулася на новій посаді - а страх уже йде поперед неї...
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23.07.2026 10:13 Відповісти

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