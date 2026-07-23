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Новости Видео Пропаганда РФ
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Z-военкор Сладков пугает Скабееву назначением нового главнокомандующего ВСУ: "Свирепый враг! Нелюдь высшей категории!". ВИДЕО

Российские пропагандисты не скрывают своего страха после официального назначения генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский "военкор" Александр Сладков в эфире пропагандистского шоу Ольги Скабеевой предостерег аудиторию и российских военных от каких-либо иллюзий относительно облегчения ситуации на фронте.

"Злобный враг! Нелюдь высшей категории!", — заявил Z-военкор, рассказав о боевом пути Драпатого в российско-украинской войне.

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Автор: 

пропаганда (3806) Скабеева Ольга (49) Драпатый Михаил (54)
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Топ комментарии
+29
«Ви ето так гаваріте, как будто ето што-та плахоє»

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23.07.2026 09:56 Ответить
+23
вогонь!
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23.07.2026 09:51 Ответить
+16
Значіт харошиє сапагі, нада брать
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23.07.2026 09:54 Ответить

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