Z-военкор Сладков пугает Скабееву назначением нового главнокомандующего ВСУ: "Свирепый враг! Нелюдь высшей категории!". ВИДЕО

Российские пропагандисты не скрывают своего страха после официального назначения генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский "военкор" Александр Сладков в эфире пропагандистского шоу Ольги Скабеевой предостерег аудиторию и российских военных от каких-либо иллюзий относительно облегчения ситуации на фронте.

"Злобный враг! Нелюдь высшей категории!", — заявил Z-военкор, рассказав о боевом пути Драпатого в российско-украинской войне.

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