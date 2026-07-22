Что на самом деле скрывается за увольнением Федорова и Сырского? | Юрий Бутусов. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия", младший лейтенант Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует последние события.
В этом выпуске смотрите следующее:
- Почему именно сейчас Банковая пошла на кардинальные кадровые перестановки в военном руководстве и правительстве?
- Что стало настоящей причиной отставки Михаила Федорова с поста министра обороны?
- Увольнение Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Чего ожидать от нового главнокомандующего?
- Реальное положение дел на фронте, обеспечение войск и мобилизация.
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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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