Наступ на Олександрівському напрямку: бійці полку "Скеля" показали, як звільнили понад 120 кв. км. ВIДЕО

Військові 425-го окремого штурмового полку "Скеля" опублікували відео наступальної операції на Олександрівському напрямку. У результаті цієї операції бійцям полку вдалося звільнити 126 квадратних кілометрів української території.

Про це полк повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі операції

"На Олександрівському напрямку підрозділи 425-го окремого штурмового полку "Скеля" у складі угруповання Десантно-штурмових військ встановили контроль над низкою населених пунктів",- сказано в повідомленні.

Загалом на цьому напрямку українським захисникам вдалося визволити 26 населених пунктів і відновити контроль над територією площею понад 745 квадратних кілометрів.

"Понад 120 квадратних кілометрів - це результат бойової роботи підрозділів полку "Скеля"", - зазначили військові.

У 425-му ОШП додали, що знищення ворожих командних пунктів і арсеналів суттєво послаблює окупантів, створюючи умови для подальшого наступу та звільнення територій.

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Що передувало?

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту, що з січня 2026 року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 745 квадратними кілометрами території.

Операцію проводили у два етапи: перший тривав із січня до травня, а другий — із травня до серпня.

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