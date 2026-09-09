Воїни 3-го полку ССО знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град", легковий автомобіль і комплект снарядів до реактивної системи. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис успішного виконання бойового завдання спецпризначенцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 3-го окремого полку ССО виявили та знищили важливі цілі противника.
Під час розвідувальних та спеціальних дій оператори ССО вистежили позицію ворожої реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", а також зафіксували поруч легковий автомобіль окупантів і підготовлений комплект реактивних снарядів.
У результаті точного та раптового удару російську РСЗВ БМ-21 "Град" разом із транспортним засобом та боєкомплектом було повністю знищено, що унеможливило подальші обстріли українських позицій із цього розрахунку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль