Воїни 3-го полку ССО знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град", легковий автомобіль і комплект снарядів до реактивної системи. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішного виконання бойового завдання спецпризначенцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 3-го окремого полку ССО виявили та знищили важливі цілі противника.

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Під час розвідувальних та спеціальних дій оператори ССО вистежили позицію ворожої реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", а також зафіксували поруч легковий автомобіль окупантів і підготовлений комплект реактивних снарядів.

У результаті точного та раптового удару російську РСЗВ БМ-21 "Град" разом із транспортним засобом та боєкомплектом було повністю знищено, що унеможливило подальші обстріли українських позицій із цього розрахунку.

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